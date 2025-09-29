سعر البيتكوين يتجاوز 112 ألف دولار وارتفاع ملحوظ في سعر العملة الرقمية HYPE

شهد سوق العملات الرقمية انتعاش ملحوظ خلال 24 ساعة الماضية، حيث ارتفع سعر البيتكوين ليتجاوز حاجز 112,000 دولار، مسجلا أعلى مستوى له مؤخرا عند 112,300 دولار قبل أن يستقر حول 112,000 دولار، بحسب بيانات “CoinGecko”.

بعد تراجع قصير دون مستوى 109,000 دولار نهاية الأسبوع الماضي، عاد سعر البيتكوين إلى الاتجاه الصاعد، مدعوم بتحسن المزاج العام تجاه السوق.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع عدد من البيانات الاقتصادية الأميركية، أبرزها تقارير التوظيف وسوق العمل، والتي قد تؤثر على توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

في سياق متصل، أبدى المحللون تفاؤل بشأن أداء البيتكوين خلال شهر أكتوبر، الذي يُعرف في الأوساط الرقمية باسم “Uptober”، نظرا لما حققه تاريخيا من مكاسب قوية للعملات المشفرة.

بفضل التعافي الأخير، ارتفعت القيمة السوقية للبيتكوين إلى 2.23 تريليون دولار، مع حفاظها على هيمنة تقارب 56.4% على السوق.

تحرك العملات البديلة:

سجل سعر الايثيريوم ارتفاع يومي بنسبة 3% ليتجاوز 4100 دولار، متماشي مع أداء البيتكوين.

أما العملة الرقمية لمنصة Hyperliquid، المعروفة بـ HYPE، فقد ارتفعت بنسبة 7% لتقترب من مستوى 48 دولار، مواصلة صعودها اللافت.

كما سجلت XRP ارتفاع بلغ 4 دولار لتصل إلى 2.90 دولار، في حين استعادت عملة بينانس مستوى 1000 دولار بعد زيادة يومية قدرها 4.4%.

في المقابل، سجلت بعض العملات خسائر طفيفة مثل عملة ترون وعملة بلازما فيما ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة 2.5% لتصل إلى نحو 3.96 تريليون دولار.

