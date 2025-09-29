تكنولوجيا: تسريب تصميم ومواصفات جهاز Honor MagicPad 3 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع أن تطلق Honor جهازها اللوحي الجديد MagicPad 3 Pro الشهر المقبل في الصين، إلى جانب سلسلة Magic8. وقبل الموعد الرسمي للإعلان، تسربت مواصفات وتصميم الجهاز المنتظر.

تأكد أن MagicPad 3 Pro سيعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، فيما كشفت تسريبات جديدة أن مواصفاته ستتشابه إلى حد كبير مع النسخة الأساسية MagicPad 3.

وبحسب المسرب Digital Chat Station، سيأتي الجهاز بشاشة LCD مقاس 13.3 بوصة، تدعم معدل تحديث 165 هرتز، ودقة 2136×3200 بكسل. بالإضافة إلى ذلك، سيعتمد الجهاز على شريحة E2 الموفرة للطاقة من تطوير Honor، بجانب المعالج الرئيسي Snapdragon 8 Elite Gen 5.

كما تشير المعلومات إلى أن MagicPad 3 Pro سيحتوي على بطارية ضخمة بسعة 12,450 مللي أمبير، وسيعمل بواجهة MagicOS 10 بشكل مباشر. أما من حيث الألوان، فمن المتوقع أن يتوفر باللون الذهبي والأبيض والرمادي .

من المنتظر أن تكشف الأسابيع المقبلة المزيد من التفاصيل حول هذا الجهاز اللوحي المميز.

المصدر