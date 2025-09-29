سوق صعودية البيتكوين "لم تنتهِ" مع تعافيها فوق 112 ألف دولار

تام شمس - الاثنين 29 سبتمبر 2025 02:52 مساءً - قال محلل إن البيتكوين لا تزال في سوق صاعدة، بعد أن تعافت بشكل مؤقت لتتجاوز مستوى 112,000 دولار يوم الاثنين، عقب أسبوع شهد تقلبات حادة.

واجهت البيتكوين (BTC) صعوبة في تحقيق المكاسب خلال الأسبوع الماضي، حيث أشار محللون إلى أن المستثمرين أظهروا علامات "إرهاق"، مع الهبوط المفاجئ الأسبوع الماضي الذي أدى إلى حدثين كبيرين من التصفية في سوق الكريبتو الأوسع.

سجلت البيتكوين أعلى مستوى لها خلال 24 ساعة عند 112,293 دولارًا في التداولات المبكرة يوم الاثنين، متجاوزة حاجز 112,000 دولار للمرة الأولى منذ تراجعها الحاد يوم الخميس. ويتم تداولها حاليًا عند 111,835 دولارًا، وفقًا لبيانات CoinGecko.

"السوق الصاعدة لم تنتهِ" بالنسبة للبيتكوين

قالت شركة الاستثمار في الكريبتو XWIN Research Japan في مذكرة عبر CryptoQuant يوم الأحد:

"رغم أن التقلبات الأخيرة أربكت المتداولين، فإن بيانات السلسلة (On-chain) ما تزال تشير إلى أن السوق الصاعدة للبيتكوين لم تنتهِ."

وأضافت أن سلوك حاملي البيتكوين على المدى الطويل، إلى جانب نسبة القيمة السوقية إلى القيمة المحققة (MVRV)، التي تقارن بين القيمة السوقية وسعر التكلفة لحاملي العملة، كلاهما يظهر "مرونة تحت السطح".

وقالت: "تراجعات البيتكوين الأخيرة تبدو أقل كمؤشر على نهاية موجة صعود، وأكثر كفترة من الهضم وإعادة التوازن."

انخفضت نسبة MVRV الخاصة بالبيتكوين إلى 2، مع متوسط تكلفة شراء عند نحو نصف سعرها الحالي، وهو ما قالت XWIN إنه تاريخيًا "لا يعكس حالة ذعر أو نشوة."

وأضافت: "لا يزال المستثمرون يجلسون على مكاسب قوية، لكن السوق هدأ من ظروفه المبالغ فيها سابقًا، ومع ذلك فقد شهدت الدورات السابقة دخول البيتكوين في مرحلة توسع قوية بعد فترة من التماسك في هذا النطاق."

نسبة الـ MVRV للبيتكوين (باللون البنفسجي) مقارنة بسعره (باللون الأسود) منذ أواخر عام 2024. المصدر: CryptoQuant

قالت XWIN إن عمليات جني الأرباح من قبل حاملي البيتكوين على المدى الطويل قد انخفضت، وهو ما "يقلل فعليًا من المعروض المتاح، ويوازن التقلبات قصيرة المدى، ويخلق الظروف لارتفاع جديد مدفوع بالطلب."

وأضافت أن هذه المقاييس تشير إلى أن "هذه الدورة لم تصل بعد إلى مرحلتها النهائية"، وأن التماسك الحالي "قد يمثل الأساس للموجة الصاعدة التالية مما يوحي بأن السوق الصاعدة لا تزال حية وقوية."

تصفيات الكريبتو بفعل تراجع البيتكوين

جاء تعافي البيتكوين بعد أن تم القضاء على مراكز شراء (Longs) بقيمة تزيد عن 4 مليارات دولار خلال أسبوع، في عمليتي تصفية كبيرتين.

الحدث الأول كان يوم 22 سبتمبر، عندما تم تصفية ما يقارب 3 مليارات دولار من المراكز الطويلة عبر السوق، بعد أن هبطت البيتكوين بنسبة 3% لتتراجع إلى ما دون 112,000 دولار، ما أدى إلى جر السوق بأكمله للأسفل، بحسب بيانات CoinGlass.

ارتفعت كمية التصفية في المراكز الطويلة عبر السوق يومي الاثنين 22 سبتمبر والخميس، مع تراجع البيتكوين. المصدر: CoinGlass

تلاه تصفية أخرى بقيمة مليار دولار يوم الخميس، بعد أن تراجعت البيتكوين إلى 109,000 دولار.

شكلت البيتكوين النسبة الأكبر من تصفيات 22 سبتمبر، حيث تم محو 726 مليون دولار من المراكز الطويلة، بينما قادت الإيثريوم (ETH) الموجة الثانية يوم الخميس مع تصفية 413 مليون دولار من المراكز الطويلة.

ارتفاع مؤشر "الخوف والطمع" إلى الحياد

ارتفع مؤشر الخوف والطمع في الكريبتو ليعكس أن السوق أصبح في حالة "حياد" لأول مرة منذ 19 سبتمبر، بعد أن كان في منطقة "الخوف."

سجل المؤشر 50 نقطة من أصل 100 يوم الاثنين، بارتفاع 13 نقطة عن يوم الأحد. ويواصل المؤشر اتجاهه الصعودي منذ أن هبط إلى مستوى 28 يوم الجمعة الماضية وهو أدنى مستوى له منذ منتصف أبريل عندما تراجعت البيتكوين إلى 80,000 دولار.