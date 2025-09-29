سعر اليورو مقابل الدولار يمدد من مكاسبه الحذرة – توقعات اليوم – 29-09-2025

واصل سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، رغم استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما يقلص من فرص استمرار الصعود على المدى القريب، خاصة في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

كما نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وبصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة الزوج، الأمر الذي يشير إلى تراجع الزخم الإيجابي المحيط به، ويزيد من احتمالية استسلامه للضغوط السلبية خلال الفترة القادمة.

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 22-26 سبتمبر 2025

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا اشترك عبر تيليجرام

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (22-26 سبتمبر 2025): تقرير الأداء الكامل