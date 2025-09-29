تكنولوجيا: تفكيك هاتف آيفون Air يكشف عن تصميمه الداخلي المعقد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - هل تتذكر اختبار المتانة الذي أجراه JerryRigEverything على آيفون Air؟ الهاتف نفسه، الذي قام زاك بثنيه باستخدام رافعة محرك بضغط تجاوز 97 كجم (216 رطلاً)، خضع هذه المرة لعملية تفكيك كاملة.

بدأت العملية من الجهة الخلفية للهاتف، حيث أظهر الغطاء سهولة نسبية في الإزالة باستخدام القليل من الحرارة، وأداة فتح صغيرة، مع فك مسمارين من نوع Pentalobe.

بالداخل، احتل البطارية المدمجة ذات السعة 3,149 مللي أمبير (المحاطة بغلاف معدني) الحيز الأكبر، بينما ظهرت بوضوح مغناطيسات MagSafe والملفات النحاسية المخصصة للشحن اللاسلكي.

أما الشاشة، فقد ثُبتت باستخدام كمية كبيرة من اللاصق بالإضافة إلى مسمار ثلاثي الرأس وكابلين مرنين. من الجهة الأخرى، جرى تثبيت البطارية بنفس المادة اللاصقة القابلة للتحرير كهربائيًا كما في آيفون 16 و16 بلس. وما إن يُنشَّط لسان البطارية بجهد محدد، حتى تنطلق الشرائط الجاذبة لتُسهل عملية الإزالة.

لاحقًا، ظهر بوضوح عدد من المكونات الرئيسية مثل اللوحة الأم، الكاميرات، وهيكل منفذ USB-C المصنع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد من التيتانيوم، الذي أضاف لمسة متقدمة إلى التصميم.

المصدر