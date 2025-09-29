سعر سهم تشب (8240) يصل لمستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 29-09-2025

عزز سعر سهم الشركة العربية للتعهدات الفنية (4071) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يشكل دعماً ديناميكياً يعزز من استقرار الاتجاه التصحيحي الصاعد، خاصة ويأتي هذا مع تأثر السهم بتركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الوتد الهابط، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى سعر 90.90 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 112.40 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد