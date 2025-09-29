سعر سهم مخازن (GWCS) يسارع بجني أرباحه – توقعات اليوم – 29-09-2025

أغلق سعر سهم التجارية (ALTIJARIA) على عدم تغيير في آخر جلساته، وسط محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، كما يحاول تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، في ظل استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة تأكيد اختراقه للمقاومة المحورية 207.00 دينار، ليستهدف مستوى المقاومة التالي له عند سعر 225.00 دينار.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد