والي كسلا والمفوض العام للعون الإنساني يبحثان الأوضاع الإنسانية بالولاية

بحث والي كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الأزرق، لدى استقباله المفوض العام للعون الإنساني الأستاذة سلوى آدم بنية والوفد المرافق لها ضمن برنامج جولاتها على الولايات، مجمل الأوضاع الإنسانية بالولاية، خاصة وأن الولاية قد استقبلت أعداداً كبيرة من النازحين المتأثرين من الحرب، فضلاً عن الكوارث الطبيعية من سيول وفيضانات.

وكشفت بنية عن أهداف زيارتها إلى كسلا، والتي تجيء بغرض تلمس الاحتياجات الحقيقية بالولاية والوقوف على الوضع الإنساني ومعرفة الأوضاع الحقيقية للنازحين والمتضررين من السيول والأمطار، فضلاً عن تدخلات المنظمات الأممية العاملة بالولاية التي يمكن أن تتحقق لإنسان الولاية.

وأوضحت أنها وضمن برنامج زيارتها إلى كسلا قد عقدت لقاءً مع مفوضية العون الإنساني بالولاية إلى جانب زيارة معسكرات الإيواء وما تم فيها من عمل منظم تجاه نزلاء المعسكرات.

وقدمت في هذا الصدد شكرها لحكومة الولاية وإنسان ومجتمع كسلا لدورهم الكبير في استقبال واستضافة الأعداد الكبيرة من النازحين.

ونوهت إلى مناشدتهم للعودة الطوعية إلى ولاياتهم واستجابتهم للرجوع إلى ولاياتهم الآمنة.

وأكدت بنية في هذا الصدد دعم المفوضية المستمر حتى يتمكن النازحون من العودة إلى ولاياتهم.

ووجهت في هذا الصدد مفوضيات العون الإنساني بالولايات بتوفير سلال غذائية للعائدين واستقبالهم.

ونوهت المفوضة إلى التفاكر الذي تم مع والي الولاية حول توفير وسائل الترحيل للعائدين إلى ديارهم.