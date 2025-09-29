تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 29-09-2025

استقر سعر البتكوين (BTCUSD) على مكاسب خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما نجح بتحركاته المبكرة لهذا اليوم في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في خطوة مهمة للتخلص من الضغوط السلبية المحيطة به، خاصة مع تأثره في وقت سابق باختراق خط ميل فرعي هابط على المدى القصير، ولكن تبقى عقبة مستوى المقاومة الحالي 112,000$ تكبح مكاسبه على المدى اللحظي، خاصة ويأتي مهاجمة السعر له بالتزامن مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

