تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 29-09-2025

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 29-09-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-09-29 11:09AM UTC

ملخص الذكاء الاصطناعي
  • توقع استقرار سعر البتكوين عند مستوى المقاومة الحالي 112,000$ مع تشكل تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية.
  • تقديم توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 22-26 سبتمبر 2025 بأسعار تبدأ من 179 يورو/شهريًا.
  • توفير توصيات عالية الدقة للأسهم الأمريكية، ، والفوركس من خلال اشتراكات شهر

استقر سعر البتكوين (BTCUSD) على مكاسب خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما نجح بتحركاته المبكرة لهذا اليوم في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في خطوة مهمة للتخلص من الضغوط السلبية المحيطة به، خاصة مع تأثره في وقت سابق باختراق خط ميل فرعي هابط على المدى القصير، ولكن تبقى عقبة مستوى المقاومة الحالي 112,000$ تكبح مكاسبه على المدى اللحظي، خاصة ويأتي مهاجمة السعر له بالتزامن مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

 

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 22-26 سبتمبر 2025

 

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

 

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، ، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا

اشترك عبر تيليجرام
 

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (22-26 سبتمبر 2025): تقرير الأداء الكامل

