كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 سبتمبر 2025 02:08 مساءً - تسعى الأمهات لاختيار أسماء لها معانٍ جميلة ورقيقة، مثل "رهف" التي تعني الرقة واللطف، أو "ليان" التي تعني الرفاهية والعيش الكريم، لترتبط هذه الصفات بجوهر ابنتهم. ولما لهذه الأسماء من جمال في المعنى ودلالته.

كما يميل الأهل لاختيار أسماء تعكس جواً من الهدوء والجمال والرومانسية، والتي تشير إلى أجواء هادئة ورومانسية وسهولة النطق والخفة، حيث يُفضل اختيار الأسماء التي يسهل نطقها وكتابتها، وتكون خفيفة على الأذن واللسان، لأنها تُضفي طابعاً عصرياً ورقة على الاسم. هم يختارون أيضاً أسماء تعطي انطباعاً بالجمال والرقي والتألق، والتي لها علاقة بالإشراق. أو التي تعني الجمال والرقي.

بين كل هذه الأسباب، دائماً ما تبحث بعض الأمهات عن أسماء نادرة ومميزة تعكس شخصية فريدة لطفلتها، وتبتعد عن الأسماء الشائعة. لذلك اخترنا لك أفضل أسماء بنات كيوت عربية وأوروبية وتركية.

أفضل أسماء بنات كيوت عربية

توبا

اسم توبا يعني المرأة الجميلة جداً والصريحة والصادقة. يعرف أيضاً أنه اسم شجرة عالية المقام في الجنة. قد يتم نطقه وكتابته طوبى كذلك. وقد أطلق الاسم على توبا بويوك أوستون، الممثلة التركية الشهيرة التي عرفت في العالم العربي بدورها في مسلسل "سنوات الضياع".

زاد

اسم زاد هو اسم عربي له معنيان أساسيان: الأول هو الزيادة والنماء والكثرة، والثاني يشير إلى المؤنث الذي يُعين في السفر والمُؤن. ويمكن أن يدل على الخير والبركة، ويُستخدم للصبيان والبنات على حدّ سواء، قد تكون هناك شخصيات مشهورة تحمل هذا الاسم، لكنه ليس شائعاً لدرجة أن يتم تداوله كلقب يطلق على المشاهير بشكل عام.

شمس

اسم شمس، اسم علم عربي مؤنث ومذكر ويعني النور والضياء، ويستمد معناه من كوكب الشمس الذي يضيء الكون ويدفئه. يُعطى الاسم دلالات إيجابية كالقوة، والوضوح، والطاقة، والهداية، كما قد يعني الشهرة أو الشأن العالي.

من أشهر المشاهير اللواتي اشتهرن بلقب "شمس" هن المغنية الكويتية شمس، والممثلة المصرية المعتزلة شمس البارودي.

ضوء

اسم "ضوء" يعني النور أو الإضاءة، وهو يشير إلى الشيء الذي يُرى به الأشياء من حولنا، مثل ضوء الشمس أو النار، ويعكس معاني التفاؤل والإشراق والفرحة. ويعتبر الاسم من الأسماء الحديثة والفريدة، ويحمل صفات النور والإضاءة والتفاؤل. ولا يحمل هذا الاسم أياً من الشهيرات المعروفات في الوطن العربي.

ضي

اسم "ضيّ" هو اسم عربي مؤنث يعني النور أو الإشراق، وهو يرمز إلى الجمال والوضوح والتفاؤل، وهو من الأسماء الخفيفة وسهلة النطق والقليلة الحروف. وهو من الأسماء الجميلة التي يمكن تسمية المولودة بها.

وقد ارتبط هذا الاسم بالممثلة المصرية حنان مطاوع التي لعبت دور شخصية تحمل اسم "ضي" في مسلسل "صفحة بيضا".

فايا

اسم عربي من أصل سرياني يطلق على الإناث، ومعنى الاسم فايا الفتاة الجميلة للغاية، وهو مشتق من كلمة فايوتا أي الجمال. ومن صفات حاملة الاسم أنها فتاة رقيقة وناعمة في التعامل، جذابة وذات حضور مميز، محبة للجمال والفن، ذكية وسريعة البديهة، هادئة لكنها قوية الشخصية، وقد اشتهر الاسم بفضل المغنية السورية فايا يونان، التي أوضحت معنى اسمها وأن أصلها سرياني.

ميار

اسم ميار، اسم علم عربي يُطلق على الذكور والإناث ويعني جالبة الطعام والمؤونة أو جالبة الخير والرزق. ويعني أيضاً الضوء الذي يسطع من الشمس للقمر، ومن أشهر المشاهير اللائي يحملن اسم ميار: ميار الببلاوي (ممثلة مصرية)، وميار هاني (لاعبة إسكواش مصرية محترفة).

يسر

اسم "يُسر" هو اسم علم عربي مؤنث، ومعناه السهولة واللين والرّخاء، وضد العُسر. يشير الاسم إلى الحياة الميسرة والخالية من التعقيدات، كما يُفهم منه التيسير والرخاء في الأمور، وهو من الأسماء المنتشرة في العالم العربي.

اسم يسر أو يسرى من أسماء البنات المتميزة التي تعني السهولة والغنى. يسر أيضاً يشير إلى نوع من الشجر له حب طيب الرائحة.

وحرفياً ليس هناك اسم لأحد المشاهير ارتبط بها هذا الاسم، لكن الممثلة المصرية المعروفة باسم "يسرى" هي من أبرز المشاهير الذين يحملون هذا الاسم الفني.

دنا

معنى اسم دنا هو اسم عربي مشتق من الفعل: يدنو، أي يقترب، وهو من أسماء بنات خفيفة النطق وتعني الفتاة المدللة والقريبة من القلب، ولكنها تحتاج لطريقة خاصة في التعامل، نظراً لحساسيتها المفرطة. وحرفياً ليست هناك شهيرات يحملن هذا الاسم، لكنه ارتبط مع إضافة حرف الألف وسط الاسم بالمغنية والممثلة اللبنانية دانا حلبي.

وهج

اسم عربي يطلق على البنات والصبيان، ومعنى اسم وهج التلألؤ وهو شدة السطوع، ويقال وهج الشمس، وهج النار، أي شدة اتقادها، أو الضياء القوي الصادر من النار أو الشمس من مسافة بعيدة. وتتميز صاحبة الاسم بكونها عاطفية ورومانسية وحالمة لأقصى درجة.

والمشهورة التي اشتهرت باسم "وهج" هي الممثلة والمطربة اللبنانية مادلين طبر، حيث أطلقت عليها لقب "وهج" بسبب تألقها وحيويتها في أدوارها.

أجوان

اسم "أجوان" هو اسم عربي مؤنث يعني الخليط بين اللون الأبيض والأسود، ويرمز إلى النور الذي يظهر في بداية النهار، كما يشير إلى الخليج الصغير أو الغدير. أصل الاسم يعود إلى كلمة "جوان" وتعني الامتزاج بين النور والظلمة، وهو ما يعكس بدايات النهار والضياء، ويبدو أن الاسم "أجوان" ليس شائعاً بين أسماء المشاهير المعروفين عالمياً أو في العالم العربي.

رند

اسم "رند" هو اسم علم مؤنث عربي الأصل، ومعناه شجرة صغيرة طيبة الرائحة لها زهر أبيض، كانت تُعتبر في العصور القديمة رمزاً للنصر. كما يشير إلى العود الذي يُتبخر به، ونبات غاري من فصيلة الأشجار التي تنبت في سواحل الشام، وقيل إنها موطن تُربى فيه الغزلان، من أشهر المشاهير اللائي يحملن اسم رند هي مشهورة وسائل التواصل الاجتماعي رند الشهيلي.

نايا

اسم نايا، هو اسم علم مؤنث له معانٍ وأصول متعددة؛ فهو يعني "ابنة الظبي" أو "الغزالة" في اللغة العربية، كما أنه مأخوذ من آلة الناي التي تتميز بصوتها الناعم. ومن صفات حاملة اسم نايا، أنها تتمتع بشخصية قيادية وطموحة، حساسة، رقيقة القلب، وعطوفة، ذكية، صبورة، وحكيمة في قراراتها، يمكن الاعتماد عليها وهي صديقة وفيّة ومرحة ومتفائلة.

والمشهورة التي تُعرف باسم نايا هي الممثلة والمغنية اللبنانية نايا.

أسماء بنات عربية قوية الشخصية حسب الحروف الأبجدية

أفضل أسماء بنات كيوت تركية

سيلا

اسم تركي يطلق على البنات، يتميز بالرقة والخفة، بسبب انسجام حروفه فيما بينها، يُطلق على العودة إلى الوطن بعد الغربة، والشوق والحنين للموطن، وقد انتشر الاسم في العالم العربي بعد عرض المسلسل التركي الشهير الذي يحمل اسم "سيلا"، مما ساهم في زيادة شهرته.

نوراي

أصل الاسم تركي، يطلق على البنات، ومعناه "القمر الساطع"، كما أن وصف نوراي من أشهر أسماء البنات شرقية، مع أنه غير معروف وغير مستخدم إلى حدّ كبير في العالم الغربي. لكن معناه، المرتبط باسم نور الأكثر شيوعاً، يضفي جاذبيةً عليه. و المشهورة التي يطلق عليها اسم "نوراي" هي الصحفية والكاتبة التركية نوراي ميرت.

أيلين

أصل الاسم تركي يطلق على البنات، ومعناه "من القمر"، ويُستخدم عالمياً، وهو رائجٌ حالياً في البوسنة والهرسك وأذربيجان والمكسيك أيضاً. كما أنه يُصنّف ضمن قائمة أفضل 500 اسم في الولايات المتحدة وهولندا، وضمن قائمة أفضل 1000 اسم في المملكة المتحدة. بفضل معناه النابض بالحياة ونغماته المعاصرة، بالإضافة إلى طابعه الراسخ، يُمكن أن يكون اسم آيلين خياراً رائعاً.

من أشهر شخصيات تحمل اسم إيلين في سياقات مختلفة: الممثلة الأمريكية الحائزة على جائزة الأوسكار إيلين هيكارت، والرئيسة الليبيرية السابقة الحائزة على جائزة نوبل للسلام إيلين جونسون سيرليف.

ديريا

اسم ديريا، هو اسم مؤنث وأصله تركي، ويعني "المحيط" أو "البحر" في اللغة التركية. يحمل الاسم دلالة عميقة مرتبطة بعظمة واتساع مياه المحيط الشاسعة. ومن أشهر المشاهير الذين يحملون اسم ديريا هي الممثلة التركية ديريا ألابورا (Derya Alabora) والممثلة التركية ديريا بينار.

إليف

اسم إليف، هو اسم علم مؤنث، ويأتي بمعنى الصديقة الأليفة والوديعة والمستأنسة، أو بمعنى الواصلة بمحبوبها، وهو من أصل عربي شائع الاستخدام في تركيا. وقد يعني الاسم الارتباط الوثيق والمباشر بشخص محبوب، مما يدل على عمق العلاقة والتقارب، ومن المشاهير اللاتي يُعرفن باسم "إليف" هي الممثلة التركية إليف دوغان.

ناز

هو اسم أعجمي من أصول تركيّة، ومعانيه تتضمن الدلال، الخجل، اللطف، الرقة، والفخر، ويُستخدم كثيراً في الأدب والشعر، خصوصاً في الثقافة الفارسية. كما يُستخدم في بعض السياقات العربية للإشارة إلى الشعور بالبهجة والتقدير للجمال. وهناك عدة شخصيات مؤثرة يُشار إليها باسم "ناز"، مثل المغنية الهولندية-الكردية ناز (Naaz Mohammed)، والممثلة التركية ناز إلماس.

أويا

اسم تركي يطلق على البنات ويعني "الدانتيل"، والاسم مرتبط بفخامة هذا القماش، ودقة صناعته، وغلاء ثمنه، وقد يرتبط الاسم بـ "زهرة الإنديكوم"، حسب النص، والمشهورة التي اشتهرت بهذا الاسم هي أويا أيدوغان (Oya Aydoğan)، وهي ممثلة ومقدمة برامج تركية شهيرة.

سيفدا

اسم "سيفدا" هو اسم علم مؤنث تركي الأصل، ويعني "الحب"، "العشق"، "الشغف"، "المودة العميقة"، و "الهوى". يرتبط هذا الاسم بالولع والوله والغرام، ويعكس عمق المشاعر. ويشير إلى الارتباط العاطفي الشديد. والممثلة التركية سيفدا إرجينجي هي من أشهر الشخصيات التي تحمل اسم "سيفدا"، وهي معروفة بأدوارها في الدراما التركية، خاصةً دورها في مسلسل "التفاحة الممنوعة" (زينب يلماز).

تولين

اسم تولين هو اسم علم مؤنث تركي، ومعناه "هالة النور" أو "ضوء القمر"، ويرتبط بمعاني الجمال والرقة والهدوء.

ومن أشهر المشاهير اللواتي يحملن اسم تولين هما الممثلة السورية تولين البكري والممثلة التركية تولين أوزان.

روفان

من أسماء البنات التركية الشهيرة في العالم العربي. وقد يشير إلى معاني أسماء مختلفة مثل "الحنون" و"الرحمة"، أو اسم زهرة تركية، أو حتى الحمام الذي يحلق حول الكعبة. كما يُعتقد أنه اسم مشتق من كلمة "رؤوف" والتي تعني الرحيم والشفوق.

ليس هناك اسم لمشهورة ارتبطت بها هذه الأحرف، لكن اسم "جان كريستوف روفان" يشير إلى شخصية مشهورة في مجال الأدب والطب والدبلوماسية، وهو طبيب وروائي وأكاديمي فرنسي بارز.

أفضل أسماء بنات كيوت أوروبية

آريا

اسم إيطالي يطلق على البنات، وتعني كلمة آريا "الهواء" أو "اللحن" باللغة الإيطالية واكتسبت شعبية كبيرة في البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية. لكنه يأتي وفي اللغة الألبانية بمعنى "الذهب".

وهو أيضاً مصطلح أوبرا يُشير إلى مقطوعة غنائية منفردة. وهذا ما يجعل آريا خياراً ممتازاً للعائلات التي تُحب الموسيقى.

آفا

اسم رقيق يطلق على البنات، وهو اسم علم مؤنث له أصول متعددة ومعانٍ مختلفة. ويُعتقد أن أصله اللاتيني يشير إلى معنى "طائر" أو "يشبه الطائر".

ومن شهيرات هذا الاسم، آفا لافينيا غاردنر وهي ممثلة أمريكية خلال العصر الذهبي لهوليوود، وقد تضيف إلى الاسم لمسة من السحر الكلاسيكي إلى هذا الاسم اللطيف.

كلوي

كلوي، اسم يوناني يعني "التفتح" أو "الخصوبة"، هو طريقة ساحرة للاحتفال بقدوم مولودة أنثى. يرمز إلى النمو والبدايات الجديدة. لأنه يشير إلى نمو النباتات الصغيرة والمخضرة وارتبط بالأسطورة اليونانية ديميتر، أسطورة الزراعة والخصوبة.

إيلا

إيلا هو اسم متعدد الاستخدامات وله أصول متعددة. في اللغة الأيرلندية يعني "ضوء القمر"، وفي الإنجليزية، تعني "العذراء الجنية"، بينما في الألمانية تعني "الكل" أو "تماماً". وتُعتبر مغنية الجاز الأميركية الشهيرة إيلا فيتزجيرالد من الأسماء المشهورة التي تحمل نفس الاسم.

إميلي

إميلي هو الشكل الإنجليزي للاسم اللاتيني Aemilius، والذي يعني "المنافسة"، ويشير إلى الفتاة التي تسعى للتفوق أو المحاكاة، أو التي تبذل جهداً وسعياً في العمل، كما يعكس الاسم الصفة الشخصية للسعي والاجتهاد. وقد دخل الاسم عالم اللغة الإنجليزية عبر عائلة هانوفر الألمانية التي تولت العرش الإنجليزي في القرن الثامن عشر.

كما يقدر محبو الأدب هذا الاسم، حيث حملته شاعرات ومؤلفات مثل إميلي ديكنسون وإميلي برونتي.

دافني

اسم دافني هو اسم علم مؤنث ذو أصل يوناني يعني "الغار" أو "شجرة الغار". اكتسب الاسم معناه من الأسطورة اليونانية الشهيرة عن دافني، الحورية التي تحولت إلى شجرة غار لتتجنب الأسطورة أبولو، مما جعل شجرة الغار رمزاً للنصر والجمال.

إيسلا

إيسلا هو اسم اسكتلندي فريد من نوعه، يطلق على البنات، ويعني "الجزيرة". ويُشير الاسم إلى الهدوء والاستوائية ويرتبط أيضاً بالنقاء والقوة الأنثوية. حيث يربط بعض الآباء بين اسم إيسلا ومعاني الماء، مثل الحياة والنقاء والخصوبة ما يجعله خياراً قوياً وأنثوياً في آنٍ واحد.

اكتسب هذا الاسم الساحر شهرةً بفضل الممثلة الأسكتلندية إيسلا فيشر، وهو يضفي لمسةً من التفرد.

آيفي

اسم "آيفي" (Ivy) اسم علم مؤنث أصله انجليزي، ويعني نبات اللبلاب المتسلق الذي يرمز إلى الولاء، والإخلاص، والحياة الأبدية، والمثابرة، والقوة. اكتسب الاسم شعبيته في العصر الفيكتوري بسبب ارتباطه بالطبيعة وارتباطه بالولاء الدائم. إنه خيار كلاسيكي شائع منذ قرون. حتى أن جاي زي وبيونسيه أطلقا على ابنتهما اسم بلو آيفي.

لا يزال الاسم موجوداً في قائمة أفضل 100 اسم في الولايات المتحدة منذ أوائل القرن الحادي والعشرين.

ليلي

اسم ليلي هو اشتقاق لاسم ليليان، وهو اسم مؤنث لاتيني الأصل مشتق من زهرة الزنبق (Lily) التي ترمز للنقاء والعفة والجمال والأنوثة، وتوجد معانٍ أخرى متفرقة تشير إلى الليل أو ضوء القمر في بعض الثقافات، غالباً ما يُنظر إلى الزهرة على أنها رمز للنقاء، مما يجعل الزنبق خياراً محبباً بشكل خاص. وما جعل هذا الاسم منتشراً هو ارتباطه بالممثلة الكندية إيفانجلين ليلي.

لونا

اسم لونا هو اسم مؤنث لاتيني يعني "القمر". كانت لونا في الأساطير اليونانية أسطورة القمر. ويرتبط الاسم عادة بالجمال والغموض والهدوء والسحر، مما يضيف لمسة أثيرية إلى هذا الاسم الساحر بالفعل. ويعتبر اسماً مؤنثاً بشكل أساسي، ويستخدم في العديد من اللغات ذات الجذور اللاتينية مثل الإسبانية والإيطالية.

وقد اشتهرت بلقبه ألكسندرا كاتارزينا "أولا" فيلغوماس، هي مغنية وكاتبة أغانٍ بولندية، والمعروفة باسم لونا. وقد مثلت بولندا في مسابقة الأغنية الأوروبية 2024 بأغنية "البرج".

ميا

اسم ميا اسم عالمي له أصول ومعانٍ متعددة، حيث يأتي في اللغات اللاتينية والسلافية بمعنى "العزيزة" أو "ملكي"، وفي الإيطالية بمعنى "لي" أو "خاصتي". كما يُعد اختصاراً لأسماء مثل ماريا وأميليا، وله جذور إسبانية وإنجليزية أيضاً.

اكتسب الاسم شهرة كبيرة في البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية خلال التسعينيات، اشتهرت به العديد من الشخصيات، مثل الممثلة الأمريكية ميا فارو والمغنية السويدية ميا بيرسون.

بيزلي

اسم "بيزلي" هو اسم مؤنث من أصل اسكتلندي يعكس اسم بلدة "بيزلي" في اسكتلندا، ويعني في الأصل مكان العبادة، أو "موقع دفن" مشتق من كلمة بريثونية قديمة. يُستخدم الاسم أيضاً للإشارة إلى التصميم الزخرفي الشهير على شكل قطرة، كما يشير إلى نمط النسيج المعقد. وقد اشتهرت به بالإضافة إلى شايلا بيزلي، ممثلة أمريكية، لارنباطه باسم عائلتها.

إيلارا

اسم "إيلارا" هو اسم بنات أسطوري يوناني، مشتق من كلمة "ألارا" التي تعني "البندق" أو "رمح الرمح". ورد اسم إيلارا في الأساطير اليونانية كأميرة بشرية وحبيبة لزيوس، ، والذي أنجب منها العملاق تيتيوس تحت سطح الأرض.

إيلارا هو اسم أحد أقمار كوكب المشتري وله المعنى الجميل "المشرق المتألق". إنه اختيار ممتاز لأولئك الذين يحبون الأسماء المرتبطة بالفضاء.

فريا

اسم علم مؤنث من أصل نورسي قديم يعني "سيدة نبيلة" أو "سيدة". يشترك الاسم مع اسم "فرِيا" في الأساطير الإسكندنافية، التي كانت أسطورة الحب والجمال والخصوبة، وكانت فرِيا العرافة لرؤية المستقبل وتغييره.

وكانت أيضاً تحكم على مرعى تستقبل فيه الأبطال الذين قُتلوا في ساحة المعركة، وقد اشتهر الاسم لارتباطه بفْرِيا ستارك: مستكشفة بريطانية وكاتبة رحلات شهيرة.

ألبا

اسم ألبا هو اسم مؤنث ذو أصل لاتيني يعني "الفجر" أو "الصباح الباكر". يُشتق الاسم من الكلمة اللاتينية albus أو alba التي تعني "الأبيض". يرتبط الاسم أيضاً بمعانٍ مثل "مشرق"، "نقي"، و"جميل"، ويمكن أن يعني أيضاً "محظوظة"، وهناك العديد من المشاهير يحملن اسم ألبا، ومن أبرزهن جيسيكا ألبا (ممثلة ورائدة أعمال أمريكية) وألبا فلوريس (ممثلة إسبانية اشتهرت بمسلسل "بيت من ورق")

أدلينا

اسم ألماني يطلق على البنات، ويعني النبيلة أو "شريفة" أو "من أصل نبيل"، أو اللحن الجميل. وهو شكل مشتق لاسم "أديليد" (Adelaide) الذي يعود جذوره إلى اللغة الألمانية القديمة.

