الفضة تتجاوز حاجز 47 دولار لأول مرة فى 14 عام

•تراجع الدولار الأمريكي في سوق صرف العملات الأجنبية

•الأسواق في انتظار المزيد من الأدلة حول مسار الفائدة الأمريكية



ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتوسع مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ،لتواصل تحطيم أرقامها القياسية ،مع تجاوز حاجز 3,800 دولارًا للأونصة لأول مرة في التاريخ ، مدعومًا بضعف الدولار الأمريكي المتضرر من احتمالات إغلاق الحكومة الفيدرالية.



بعد تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي فى الولايات المتحدة ،أصبحت الأسواق أكثر اقتناعًا حول احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في أكتوبر المقبل ،في انتظار ظهور المزيد من الأدلة حول تلك الاحتمالات على مدار هذا الأسبوع.

نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بحوالي 1.4% إلى (3,812.11 $) كأعلى مستوى على الإطلاق ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (3,760.36$) ، و سجلت أدنى مستوي عند (3,760,36$).



•عند تسوية الأسعار يوم الجمعة، حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 0.3% ، في ثاني مكسب يومي على التوالي ،بعد صدور بيانات معتدلة عن تضخم الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة.



•حققت أسعار الذهب الأسبوع الفائت ارتفاع بنسبة 2.1% ، في سادس مكسب أسبوعي على التوالي ،ضمن أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ أواخر ديسمبر 2024.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.3% ،ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،مبتعدًا عن أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 98.61 نقطة ،عاكسًا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



وكما نعلم أن هبوط مستويات العملة الأمريكية، يجعل السبائك الذهبية المسعرة بالدولار الأمريكي أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.



بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح، تتراجع مستويات الدولار الأمريكي، بسبب احتمالات إغلاق الحكومة الأمريكية الوشيك في حال فشل الكونغرس في إقرار مشروع قانون التمويل قبل نهاية السنة المالية يوم الثلاثاء.وبدون إقرار قانون التمويل، ستُغلق أجزاء من الحكومة يوم الأربعاء، وهو اليوم الأول من السنة المالية الأمريكية 2026.



قال رئيس قسم أبحاث العملات الأجنبية في بنك أستراليا الوطني " راي أتريل ": أعتقد أن الافتراض السائد هو أنه في حال إغلاق الحكومة، فلن نحصل على أرقام الوظائف الجديدة هذا الأسبوع في الولايات المتحدة ، مما يصعب من عملة التداول في الأسواق.



الفائدة الأمريكية

•جاءت بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة الصادرة يوم الجمعة متوافقة مع التوقعات.

•عقب تلك البيانات ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : ارتفع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع أكتوبر من 88% إلى 90%، وتراجع تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير من 12% إلى 10%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات تترقب الأسواق على مدار هذا الأسبوع سلسلة من البيانات الهامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى متابعة تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.



توقعات حول أداء الذهب

•قال المحلل في كابيتال.كوم "كايل رودا": إن قراءة التضخم الإيجابية في الولايات المتحدة أعطت الأسواق سببًا للاعتقاد بأن المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة الأمريكية ستأتي في أكتوبر وديسمبر.



•وأضاف رودا: المشاعر إيجابية للغاية، ونحن على الطريق لإعادة اختبار مستوى قياسي جديد هذا الأسبوع. سوق الذهب في وضع جيد حاليًا.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،زادت يوم الجمعة بنحو 8.87 طن متري،ليرتفع الإجمالي إلى 1,005.72 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 29 يوليو 2022.



نظرة فنية

