تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 29-09-2025

انخفض سعر النفط الخام (Crude Oil) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وسط محاولاته البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع تواصل الضغط الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وبصورة مفرطة مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي بها، ما يعزز من فرص تعافي السعر على المدى القريب.

