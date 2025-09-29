الأمير ويليام وكيت ميدلتون في موقع تصوير هاري بوتر بصُحبة أبنائهما

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 سبتمبر 2025 02:08 مساءً - نظم كل من الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون زيارةً إلى موقع تصوير مسلسل "هاري بوتر" التلفزيوني الجديد، لأطفالهما الثلاثة الأمير جورج- 12 عاماً، الأميرة شارلوت- 10 أعوام، الأمير لويس- 7 أعوام يوم الجمعة الماضية بحسب ما جاء بـ"ديلي ميل".

كيت ميدلتون وأبناؤها يلتقون أبطال المسلسل خلال الزيارة

وذكر مصدر كان متواجداً بموقع التصوير خلال الزيارة أنها كانت مميزة للغاية، حيث التقت كيت ميدلتون وأبناؤها بالممثلين دومينيك ماكلولين، الذي يُجسد شخصية "هاري بوتر"، أليستير ستاوت الذي يُجسد شخصية "رون ويزلي"، وأيضاً أرابيلا ستانتون التي تُجسد شخصية "هيرميون جرانجر"، بالإضافة إلى المخرج مارك ميلود داخل موقع التصوير، وكانت تجربة رائعة.

فيما كانت الزيارة مميزة للغاية للأمير لويس؛ حيث إنه ركب قطار "هوجورتس" السريع، وقد صرح مصدر من موقع التصوير بأن الأمير لويس بدا أنه معجب بالقطار للغاية، إنه حلم معظم الأطفال أن يصعدوا على متن قطار "هوجورتس" السريع.

Kate Middleton and Prince William Make Magic Happen for Their 3 Kids with Set Visit to New 'Harry Potter' Series: Report https://t.co/I9m4lwBUgw — People (@people) September 28, 2025

العائلة المالكة وارتباطها بسلسلة هاري بوتر

— People (@people)وعلى ما يبدو أن العائلة المالكة من جمهور سلسلة هاري بوتر، حيث إن هذه لم تكن الزيارة الأولى، ففي عام 2013 حينما كانت كيت ميدلتون حاملاً بالأمير جورج، زارت بصحبة زوجها الأمير ويليام استوديوهات "وارنر براذرز" في لندن، وخلال تلك الزيارة خاضا مبارزة بالعصا السحرية، كما زارا أيضاً زقاق دياجون مع الأمير هاري.

فيما تستمتع الملكة كاميلا والملك تشارلز البالغ من العمر 76 عاماً، بقراءة كتب من سلسلة هاري بوتر الشهيرة، وصولاً إلى أطفال كيت وويليام الثلاثة.

الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون يحضران عشاءً ملكياً

وكانت قد شهدت الفترة الماضية إقامة حفل استقبال رسمي ضخم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب من قبل العائلة المالكة البريطانية في قلعة وندسور، وقد حضر الطرفان مأدبة عشاء رسمية في القصر برفقة عشرات الأشخاص الملكيين والدبلوماسيين على حدّ سواء، وشهد حفل الاستقبال خطاب الملك والرئيس الأمريكي الذي طغى عليهما أجواء من المودة والحب.

يُمكنكم قراءة: الأمير ويليام في لقاء تلفزيوني نادر.. عام 2024 الأصعب على الإطلاق في حياتي

وقبل بدء مأدبة العشاء نشر الحساب الرسمي لأمير وأميرة ويلز صورة للأمير ويليام وكيت ميدلتون، وهما يرتديان الملابس الرسمية، كما ارتدت كيت تاجاً ملكياً ووشاحاً أزرق، وعقب ذاك نشرا صورة نادرة لهما وهما يمسكان بأيدي بعضهما البعض خلف كواليس مأدبة الدولة التي أقيمت في قلعة وندسور.

https://www.instagram.com/p/DOtvuJ2DTwq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOtvuJ2DTwq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOtvuJ2DTwq/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»