مؤلفة مسلسل المحامية نورة العمري لـ"الخليج 365": لبنى عبد العزيز مرشحتنا الأولى للعمل وإلهام علي لم يتم اختيارها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 سبتمبر 2025 03:59 مساءً - تواجدت مؤلفة مسلسل "المحامية" في حفل إطلاق العمل الذي أقيم بمبنى mbc بمنطقة السفارات في الرياض، وبحضور أبطال وفريق العمل، تخلله عرض للحلقة الأولى من المسلسل، ثم الالتقاء بأبطال العمل.

فكرة مسلسل "المحامية"

تحدثت الكاتبة والمؤلفةلـ"الخليج 365" بدايةً عن فكرة العمل قائلة: "بدأت فكرته عندما أردت أن أطرح قضايا لم تُطرح من قبل بمجال الدراما السعودية ، وأحببت أن أتميز وأقدم ما هو جديد، فذهبت إلى مجال القانون والمحاماة، وهذا المجال يُعد من المهن الحديثة التي خاضتها المرأة السعودية في رؤية 2023 بالمملكة العربية السعودية، ومن هنا طرأت الفكرة.

واخترت أن أتناول مجال القضاء وما تعانيه المرأة بصفتها جديدة على هذا المجال؛ لأنها دخلته منذ ما يقارب الـ 10 أعوام وتولت المرافعة بالمحاكم بشكلٍ رسمي، ومن هنا بدأنا العمل. واستغرق وقت التحضير والكتابة ما يقارب عامين؛ حيث بدأت بالذهاب إلى مكتب المحامي فايز العنزي حتى أرى وأشاهد بنفسي أجواء مكتب المحاماة والضغوطات التي يتعرضون لها، وتشربت المجال كبيئة عمل، ومن ثم خصصت بعدها القضايا التي طرحناها بالمسلسل، وهي قصص واقعية وقعت بالفعل وصدر فيها حكم قضائي، وقمت بوضع بعد درامي لهذه القصص، والمسلسل يتناول أربع قضايا واقعية حدثت بالحقيقة منها ما هي جنائية وأخرى شخصية وكذلك تجارية، بالإضافة إلى القصة الخامسة وهي قضية المحامية "مها" قصتها الشخصية وحياتها ومعاناتها مع ماضيها وطليقها وأبنائها".

وتابعت نورة العمري قائلة: "القضايا التي ستشاهدونها عبر المسلسل هي واقعية وقصة "مها" تلمس الكثير من النساء سواء كانت محامية أو معلمة أو أياً كانت مهنتها، قصة الأم والحضانة والأبناء، و"مها" تمثل الكثير من النساء اللواتي عانين من ماضٍ بحياتهن، لكنهن وقفن من جديد على رجلهن وبدأن ينتصرن لقريناتهن من النساء".

لبنى مرشحتنا الأولى وإلهام لم يتم اختيارها

وعن اختيار منْ يجسد دور المحامية "مها" قالت: "منذ البداية قمنا بترشيح الفنانة لبنى عبد العزيز، وهي منْ تم اختيارها، ورأينا أنها قادرة على تقمص شخصية المحامية وكذلك الأم".

وعند سؤالنا لنورة هل هذا العمل عُرض سابقاً على الفنانة إلهام علي وكانت مرشحة له كما تداول رواد المواقع التواصل الإجتماعي، وصرحت إلهام به لـ"الخليج 365" سابقاً بأحد اللقاءات، وقالت إنها ستجسد دور محامية سعودية تدافع عن المرأة وحقوقها في أول عمل يسلط الضوء على المحامية، قالت المؤلفة نافية ما قيل: "لا لم يحدث ذلك ولم نرشح "إلهام"، مرشحتنا الأولى منذ البداية كانت "لبنى"، وأتوقع أن هنالك لغطاً بين مسلسلين بمجال القضاء، ومسلسلنا يختلف عما رُشحت له الفنانة إلهام، وأظن كاتبة شخصاً آخر ولست أنا، والفنانة لبنى الدور كُتب لها ولم نرشح أي فنانة أخرى له.

وعن توقعاتها للمسلسل قالت العمري: "العمل وضعنا فيه كل ما يطمح المشاهد السعودي المتذوق للفن والناقد ومنْ يفهم بالدراما أيضاً".

وتابعت وقالت: الدرما السعودية تشهد الآن قفزة بالآونة الأخيرة، وهي صنعت أمامنا تحدياً أن نخلق أو نصنع شيئاً مختلفاً، وأعدكم أن المشاهد من خلال مسلسل "المحامية" سيرى شي مختلف من حيث القصة والتمثيل والإخراج أيضاً.

أعمال قادمة لنورة العمري

مسلسل "المحامية"

فريق عمل المحامية- الصورة من المركز الاعلامي لـ ام بي سي

هو مسلسل مكون من 10 حلقات، وهي دراما قضائية سعودية تدور أحداثها بين قاعات المحاكم، بطلتها الفنانة لبنى عبد العزيز في شخصية واحدة، من أوائل المحاميات في المملكة، تترافع في قضايا الأحوال الشخصية والمدنية والجنائية والتجارية، وتستميت للدفاع عن قضايا المرأة ورفع الظلم عنها دون مقابل في بعض الأحيان، وتواجه العديد من التحديات في عملها، وتتوالى الأحداث، وهو من تأليف الكاتبة، وإخراج جاسم المهنا، ومن بطولة لبنى عبد العزيز، محمد القس، عبد الرحمن نافع، سعد الشطي، ليلى مالك، هاشم النجدي، روان الطويرقي، محمد شامان، بندر الخضير، العنود عبد الحكيم، محمد الحجي، سمر العجمي، فاطمة سعود.

