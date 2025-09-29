شكرا لقرائتكم خبر تتويج أبطال الدرفت في ختام الجولة الأولى من بطولة السعودية تويوتا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت منافسات الجولة الافتتاحية من بطولة السعودية تويوتا درفت 2025م، التي أقيمت في الجنادرية، بتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وبدعم من وزارة الرياضة ، وبالتعاون مع الشريك الرسمي جميل لرياضة المحركات، ونادي منظمي السباقات السعودي.

وفي ختام السباق توج الرئيس التنفيذي المكلف للاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية المهندس منصور المقبل، الفائزين بالبطولة، وأحرز المتسابق يوسف باحويرث المركز الأول في فئة المحترفين، متقدما على محمد العرابي الذي حل ثانيا، وخالد الزايد في المركز الثالث.

وفي فئة شبه المحترفين، انتزع سيف الحميقاني الصدارة، وجاء محمد الحربي ثانيا، وعبدالمحسن الخريجي ثالثا.

وتصدر محمد الجامد، فئة الهواة متفوقا على سعود العباسي الذي جاء في المركز الثاني، وحل عبدالعزيز رشيدي في المركز الثالث.

وشهد أمس الأول انطلاق منافسات الجولة الافتتاحية من بطولة السعودية تويوتا أوتوكروس ببدء إجراءات التسجيل والتدقيق الإداري للمشاركين، وسط حضور لافت من المتسابقين ومحبي رياضة المحركات.

وتستكمل منافسات البطولة بإقامة التجارب الحرة، يعقبها انطلاق السباقان الأول والثاني، قبل أن تختتم الجولة بحفل تتويج الفائزين.

يذكر أن بطولتي السعودية تويوتا للدرفت والأوتوكروس تتكونان من 3 جولات تقام في مدن مختلفة بالمملكة، وتمثلان منصة مثالية لاستعراض مهارات السائقين في بيئة آمنة وتنافسية، وتسهمان في ترسيخ ثقافة رياضة المحركات محليا، وتعزيز حضورها في المجتمع من خلال تحفيز المواهب الوطنية على خوض التجربة والانخراط في هذا القطاع الحيوي.