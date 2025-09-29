شكرا لقرائتكم خبر «التدريب التقني» تعتمد +500 شهادة احترافية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أن عدد الشهادات الاحترافية المعتمدة لديها حاليا عبر «بوابة الشهادات الاحترافية» بلغ 516 شهادة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المؤسسة؛ لتطوير مهارات الكوادر الوطنية في مجالات تقنية ومهنية، بما يسد حاجة قطاع الأعمال في المملكة.
وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة، فهد العتيبي، أن المؤسسة اعتمدت هذه الشهادات في 8 مجالات تدريبية تضم 34 تخصصا فرعيا، مشيرا إلى أن هذا الاعتماد تم بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وتتولى الإدارة العامة للتدريب الالكتروني بالمؤسسة الإشراف على تشغيل البوابة.
وأضاف العتيبي أن المؤسسة تشجع المتدربين والمتدربات على الحصول على هذه الشهادات من خلال معادلة المقررات التدريبية التي تتكافأ معها، مما يسهم في تسريع العملية التدريبية وتقديم برامج نوعية بجودة عالية.
يذكر أن الشهادات الاحترافية تغطي العديد من التخصصات الحيوية، مثل: التقنية الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والصيانة الكهربائية والميكانيكية، وإدارة المشاريع والجودة، والمهن الصحية المساندة، والسياحة والفندقة، والطاقة، واللوجستيات والنقل، والحوكمة الرقمية، والأمن السيبراني.
