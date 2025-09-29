- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز الطبيعي يصمد دون المقاومة-توقعات اليوم 29-9-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-09-29 05:22AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
أنهى سعر المؤشر محاولات جني الأرباح بملامسته لمستوى 24315.00 ليحافظ بذلك على ثباته فوق دعم القناة الفرعية الصاعدة والمتمركز حاليا عند 24265.00 لنلاحظ تفعيله حاليا للهجوم الصاعد باندفاعه نحو 24635.00.
محاولة تمركز السعر فوق الدعم الإضافي المستقر عند 24530.00 وبمحاولة تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي, ستزيد هذه العوامل من فرص مهاجمته للقمة التاريخية المستقرة عند 24812.00 ومن ثم ليحاول تحقيق مكاسب تاريخية جديدة بانجذابه نحو 25050.00 و 25225.00 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 24530.00 و 24800.00
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع