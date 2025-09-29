سعر البلاتين يوسّع المجال الإيجابي– توقعات اليوم 29-9-2025

بدأ سعر النحاس تداولات هذا اليوم بنشاط إيجابي محاولا تجديد الضغط على الحاجز المتمثل بمستوى 4.7500$ بهدف إيجاد منفذ لاستئناف الهجوم الرئيسي الصاعد لنتوقع استهدافه قريبا لمستوى 4.9500$ وصولا للهدف الرئيسي المتمركز قرب 5.3100$.

نشير إلى أن استمرار تشكيل محور المتوسط المتحرك 55 للدعم الإضافي بثباته قرب 4.3700$ وبمحاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك حاليا للعزم الإيجابي، فإن هذه العوامل تدعم الترجيح الصاعد لنبقى بانتظار تحقيق السعر للأهداف المقترحة سابقا,

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.5500$ و 4.9500$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بتحقيق الشرط