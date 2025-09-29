شكرا لقرائتكم خبر عن الين يواصل التعافي بسبب مخاطر إغلاق الحكومة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يبتعد عن أعلى مستوى في 3 أسابيع

•انقسام بنك اليابان حول رفع أسعار الفائدة في أكتوبر



ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ، ليواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى في ثمانية أسابيع مقابل الدولار الأمريكي ،حيث نشاط عمليات الشراء من مستويات منخفضة ، بالإضافة إلى تحول العملة الأمريكية إلى موقف دفاعي بسبب مخاطر إغلاق الحكومة في الولايات المتحدة.



أدي انقسام مجلس إدارة بنك اليابان إلى زيادة الضغوط على محافظ المتساهل كازو أويدا للتحرك بسرعة أكبر بشأن تطبيع السياسة النقدية ،مما يعزز من احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية في أكتوبر المقبل.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :تراجع الدولار مقابل الين بنسبة 0.4% إلى ( 148.88¥) ، من سعر افتتاح اليوم عند (149.47¥)، و سجل أعلى مستوى عند ( 149.51¥).



•أنهي الين تعاملات الجمعة مرتفعًا بنسبة 0.2% مقابل الدولار ،في أول مكسب في غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،بعدما سجل في وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى في ثمانية أسابيع عند 149.96 ينات.



•وفقد الين الأسبوع المنقضي أكثر من 1% مقابل الدولار ،في خامس خسارة أسبوعية على التوالي ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ أوائل يوليو الماضي ، بسبب الغموض السياسي في رابع أكبر اقتصاد في العالم.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.25% ،ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،مبتعدًا عن أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 98.61 نقطة ،عاكسًا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح، تتراجع مستويات الدولار الأمريكي، بسبب احتمالات إغلاق الحكومة الأمريكية الوشيك في حال فشل الكونغرس في إقرار مشروع قانون التمويل قبل نهاية السنة المالية يوم الثلاثاء.

وبدون إقرار قانون التمويل، ستُغلق أجزاء من الحكومة يوم الأربعاء، وهو اليوم الأول من السنة المالية الأمريكية 2026.



الفائدة اليابانية

•أبقى البنك المركزي الياباني أسعار الفائدة ثابتة عند 0.5% في وقت سابق من هذا الشهر، كما كان متوقعًا في الأسواق.



•لكن دعوات معارضة من عضوين في المجلس لرفع ربع نقطة مئوية فاجأت الأسواق، وفُسِّرت على أنها إشارة إلى أن بنك اليابان أقل قلقًا بشأن الرياح الاقتصادية المعاكسة مما كان يُعتقد في البداية.



•أراد المُعارضون دفع محافظ البنك "كازو أويدا" إلى تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة، نظرًا لأنه أمرٌ سيحدث عاجلًا أم آجلًا.



•تقدر الأسواق احتمال قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بنحو ربع نقطة مئوية في أكتوبر المقبل بنسبة 50% تقريبًا.



•وأظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة "رويترز" أن أغلبية خبراء الاقتصاد يتوقعون زيادة أخرى في أسعار الفائدة اليابانية بمقدار 25 نقطة أساس بحلول نهاية العام.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.



نظرة فنية

سعر الدولار مقابل الين يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 29-09-2025