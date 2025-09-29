- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الباوند مقابل الين يكرر التذبذب قرب الحاجز-توقعات اليوم 29-9-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-09-29 05:17AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
بدأ سعر النحاس تداولات هذا اليوم بنشاط إيجابي محاولا تجديد الضغط على الحاجز المتمثل بمستوى 4.7500$ بهدف إيجاد منفذ لاستئناف الهجوم الرئيسي الصاعد لنتوقع استهدافه قريبا لمستوى 4.9500$ وصولا للهدف الرئيسي المتمركز قرب 5.3100$.
نشير إلى أن استمرار تشكيل محور المتوسط المتحرك 55 للدعم الإضافي بثباته قرب 4.3700$ وبمحاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك حاليا للعزم الإيجابي، فإن هذه العوامل تدعم الترجيح الصاعد لنبقى بانتظار تحقيق السعر للأهداف المقترحة سابقا,
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.5500$ و 4.9500$
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بتحقيق الشرط