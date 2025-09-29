شكرا لقرائتكم خبر انطلاق مهرجان العسل واللوز 2025 بالطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برعاية الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، شهد وكيل المحافظة الأستاذ مصلح البقمي افتتاح مهرجان العسل واللوز 2025.

ويستمر المهرجان 5 أيام، ليشكل منصة ثقافية تجمع النحالين والمزارعين والمهتمين بالمنتجات المحلية، عبر أجنحة تعريفية وعروض تسلط الضوء على العسل واللوز ومشتقاتهما، إلى جانب برامج توعوية وترفيهية للأسر والزوار، في أجواء تعكس مكانة الطائف وجهة زراعية رائدة.

ويؤكد تنظيم المهرجان حرص وزارة البيئة والمياه والزراعة على دعم المنتجين وتوفير منافذ تسويقية مبتكرة، وإبراز جودة العسل واللوز اللذين تشتهر بهما الطائف بما يعزز دورها الريادي على مستوى المملكة.