الاقتصاد

سعر اليورو مقابل الين يبحث عن العزم الإيجابي-توقعات اليوم 29-9-2025

0 نشر
0 تبليغ

سعر اليورو مقابل الين يبحث عن العزم الإيجابي-توقعات اليوم 29-9-2025

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو مقابل الين يبحث عن العزم الإيجابي-توقعات اليوم 29-9-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-09-29 05:19AM UTC

ملخص الذكاء الاصطناعي
  • سعر اليورو مقابل الين يبحث عن العزم الإيجابي ويتمركز دون الحاجز المستقر عند 175.20.
  • توقع تقديم السعر لتداولات مختلطة وعدم تأثير محاولة خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء على المسار الرئيسي الصاعد.
  • ننصح بانتظار تحقيق السعر لاختراق الحاجز قريبا للوصول للمحطات الإيجابية الإضاف

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

لم ينجح سعر الزوج بالوصول لأي من المحطات الإيجابية الإضافية متأثرا بافتقاره للعزم الإيجابي ليجبره ذلك على التمركز دون الحاجز المستقر عند 175.20 لنلاحظ تشكيله حاليا لبعض الموجات التصحيحية باستقراره قرب 174.65.

 

نتوقع تقديم السعر حاليا لتداولات مختلطة نظرا لمحاولة خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء إلا أن ذلك لن يؤثر على المسار الرئيسي الصاعد نظرا لثبات التداولات ضمن محاور القناة الصاعدة وبتشكيل مستوى 173.45 لدعم إضافي مهم, لذلك ننصح بانتظار تحقيق السعر لاختراق الحاجز قريبا ليفتح ذلك باب الوصول للمحطات الإيجابية الإضافية والتي تتمركز حاليا قرب 176.00 وصولا نحو 176.95 على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 174.20 و 175.20 

 

توقعات السعر لهذا اليوم: جانبي لحين تحقيق الاختراق

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا