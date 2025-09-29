سعر اليورو مقابل الين يبحث عن العزم الإيجابي-توقعات اليوم 29-9-2025

لم ينجح سعر الزوج بالوصول لأي من المحطات الإيجابية الإضافية متأثرا بافتقاره للعزم الإيجابي ليجبره ذلك على التمركز دون الحاجز المستقر عند 175.20 لنلاحظ تشكيله حاليا لبعض الموجات التصحيحية باستقراره قرب 174.65.

نتوقع تقديم السعر حاليا لتداولات مختلطة نظرا لمحاولة خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء إلا أن ذلك لن يؤثر على المسار الرئيسي الصاعد نظرا لثبات التداولات ضمن محاور القناة الصاعدة وبتشكيل مستوى 173.45 لدعم إضافي مهم, لذلك ننصح بانتظار تحقيق السعر لاختراق الحاجز قريبا ليفتح ذلك باب الوصول للمحطات الإيجابية الإضافية والتي تتمركز حاليا قرب 176.00 وصولا نحو 176.95 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 174.20 و 175.20

توقعات السعر لهذا اليوم: جانبي لحين تحقيق الاختراق