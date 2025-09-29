ملكة جمال مصر إنجي عبدالله تبحث عن علاج لورم في جذع المخ: اعرفي القصة كاملة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 سبتمبر 2025 05:04 مساءً - تصدّر اسم ملكة جمال مصر سابقاً، إنجي عبدالله، ترند مواقع التواصل الاجتماعي ومؤشر البحث "غوغل"، وذلك بعد ظهورها مجدداً بعد فترة اختفاء كبيرة؛ لتكشف عن معاناةٍ وأزمة صحية كبيرة عاشتها خلال السنوات الماضية، وذلك بعد إصابتها بورم في جذع المخ، وقد تخلّى زوجها عنها في أصعب فترات حياتها.

البداية مع معاناة المرض

سكرين شوت من صفحة إنجي عبدالله على إنستغرام

نشرتسابقاً والفنانةمنشوراً مطوّلاً عبْر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كشفت من خلاله عن معاناتها مع مرض السرطان في جذع المخ، الأمر الذي أدّى إلى اختفائها طوال السنوات الماضية؛ حيث كتبت في منشورها: "عدّى 6 شهور بحاول أتعالج للمرة الثانية من ورم في جذع المخ، وهو مش سرطان، هو ورم حميد لكن موجود في أخطر مكان في المخ".

وأكملت إنجي عبدالله: "للأسف، كل الدكاترة في مصر وبره مصر، أساتذة في مجال الأورام والمخ والأعصاب، رفضوا يعالجوني؛ لأني أخدت كل جلسات الإشعاع والكيماوي المسموح بها ليّا وللمكان الصعب ده سنة 2019. وكنت فاكرة خلاص أنا تمام، لكن للأسف رجعتْ لي أعراض أسوأ بكتير عن زمان".

عودة المرض مرة أخرى

كما أوضحتعن عودة مرضها مرة أخرى؛ حيث قالت: "أنا فقدت الإحساس بالجنب اليمين، وعندي صعوبة في البلع، وكهربا في جسمي كله لما بعمل أي حركة بسيطة؛ حتى لما بحرّك عيني، وفيه حاجات تانية كتير".

وأكملت: "حتى أنا رجعت للمستشفى اللي اتعالجت فيه قبل كده، بنصيحة من الدكتور تامر النحاس، اللي هو شخصياً رفض يعالجني، والمستشفى طلب مني أن أمضي على إقرار إني مسؤولة تماماً عن كل اللي ممكن يحصل لي لو اتعالجت. طبعاً مشيت من الخوف".

انتظار المعجزة

الدعم والمساندة من شقيقتها

اطلعي على حورية فرغلي تنضم للجنة تحكيم مسابقة «ملكة جمال مصر»وتابعتموضحةً أنها تنتظر معجزة من الله؛ قائلة: "دلوقتِ أنا مع الدكتور الوحيد اللي وافق إنه يجرّب علاجات خفيفة تلطيفية؛ لمحاولة تحسين جودة الحياة، مع انتظار معجزة. أنا بس تعبانة جداً بقالي كتير، وبدعي ربنا بحاجة واحدة بس، اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه".كما أكّدت على تلقيها الدعم والمساندة من شقيقتها، والتي تعاني من نفس المرض ولكن في الرئة والمخ؛ حيث قالت: "الشخص اللي واقف جنبي وبيساعدني أن أعمل أبسط الحاجات اليومية اللي خلاص بقت مستحيلة إني أعملها لوحدي، هي أختي اللي عندها ورم في الرئة والمخ مرحلة رابعة، وكنت فاكرة إن أنا اللي هخلي بالي منها".

مضيفة: "أنا حالتي بتتأخر كل شوية، والمرة دي شفت حاجات صعب إني حتى أوصفها، وأنا راضية بقضاء ربنا الصعب أوي أوي ليا ولأختي، لكن الحياة بجد صعبة جداً ومفاجآتها أصعب. ادعولي".

صدمة التخلّي

سكرين شوت من صفحة إنجي عبدالله على إنستغرام

كما كشفت أيضاً عن تخلّي زوجها عنها، على الرغم من معاناة المرض؛ مشيرة إلى أنه لم يقف بجوارها ولم يساندها؛ بل صدمها بالتزوُّج من سيدة أخرى، وهو الأمر الذي اكتشفته بالصدفة. وكتبت ذلك من خلال منشور آخر عبْر صفحتها على "فيسبوك" قالت فيه: "أنا منفصلة من 2018، ورحلة علاجي الأولى 2019 كانت مع أهلي بس".

وأكملت: "هو ماكنش معايا، إحنا اتطلقنا بعد ما اكتشفت المرض. وخلال رحلة علاجي هو ماكنش موجود، ورفض يساعدني، واتجوّز واحدة تانية قبل ما نكمّل سنة طلاق، وعمل فرح كبير، وأنا اكتشفت ده من صور الفرح اللي شفتها بالصدفة عند أصحاب مشتركين على فيسبوك".

وتابعت إنجي عبدالله: "اتصدمت، أكيد خصوصاً إني كنت في نص جلسات الإشعاع والكيماوي. ولما اتطلقنا مضيت على ورق فيه تنازُل عن كل حقوقي وأنا معرفش. ورفض يساعدني بجنيه واحد، وبعد العلاج رجعت مصر آخر 2019 مع أمي وعايشين في مصر من وقتها".

من هي إنجي عبدالله؟

هي ممثلة مصرية حصلت على لقب ملكة جمال مصر لعام 1999، واتجهت بعدها إلي مجال التمثيل؛ حيث بدأت حياتها الفنية بفيلم "بدر" عام 2001 مع بطل "الكونغ فو" يوسف منصور، وقد تم ترشيحها للدَور بناءً على فوزها بمسابقة ملكة جمال مصر، ثم توالت من بعدها أعمالها.

يمكنكِ متابعة وفاة الإعلامية يمنى شري: زملاؤها في حالة صدمة وينعونها بعبارات مؤثّرة وحزينة

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».