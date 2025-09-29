تكنولوجيا: تسريب موعد إطلاق MacBook Pro بشاشة OLED من سامسونج وسط صمت أبل عن آيفون القابل للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد الرئيس التنفيذي لشركة Samsung Display نافذة الإطلاق الأولى لحواسب MacBook Pro المزودة بشاشات OLED من أبل. ومن المقرر أن تنتج سامسونج لوحات بحجم 14 بوصة و16 بوصة، مع طبقة لمس مدمجة ومعالجة مطورة بمعمارية M6.

وبحسب تصريحات لي تشيونغ خلال مؤتمر للشاشات في سيول، ستبدأ سامسونج الإنتاج الضخم للوحات OLED عبر خطها الجديد من الجيل 8.6 في الربع الثالث من عام 2026، وهو ما يتوافق مع الشائعات حول إطلاق MacBook Pro بشاشة OLED في الربع الرابع من العام نفسه.

وقبل ذلك، ستبدأ الشركة إنتاج دفعات محدودة في الربع الثاني من خلال خط A6 الذي أُعيدت تهيئته للتحول من تصنيع شاشات LCD إلى OLED.

يمتاز خط الإنتاج الجديد بلوحات زجاجية ضخمة بقياس 2290 × 2620 ملم، ما يجعله الأنسب لتقطيع شاشات OLED الموجهة لأجهزة إلكترونية متوسطة الحجم مثل الحواسب المحمولة. ومع توسع الإنتاج في الربع الثالث من 2026، ستجهز سامسونج، المورّد الحصري لأبل في هذا المجال، لإطلاق الجهاز في موسم العطلات.

ورغم تأكيد الاستعداد لطلبات أبل، تجنبت سامسونج الإفصاح عن موعد إطلاق آيفون القابل للطي، والذي سيعتمد أيضًا على شاشات قابلة للانحناء من إنتاجها.

ويتوقع محللون أن تشحن أبل نحو نصف مليون وحدة من MacBook Pro OLED بحلول نهاية 2026، مع احتمال وصول الطلبات إلى ثلاثة ملايين جهاز وفقًا لتكلفة شاشات 14 و16 بوصة.

حاليًا، يُباع MacBook Pro بمعالج M4 بسعر يبدأ من 1,399 دولار مع خصومات أمازون. لكن الترقية المرتقبة إلى معالج M5، وربما النسخة المزودة بلوحات OLED، من غير المرجح أن تحافظ على هذا السعر المنخفض.

وتشير التوقعات إلى أن تحديث طرازات Pro بمعالجات M5 قد يصل إما في الربع القادم أو مطلع 2026، مما يعني أن أول حواسب MacBook بشاشات OLED قد تصدر بعد عام كامل من طرازات 2025.

المصدر