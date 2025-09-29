هل سافرت شيرين عبد الوهاب في رحلة نقاهة طويلة؟.. وهذا مصير ابنتيها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 سبتمبر 2025 12:59 مساءً - دائماً ما يتصدر اسم النجمة شيرين عبد الوهاب ترند مواقع التواصل الاجتماعي ومؤشر البحث "غوغل"؛ وذلك نظراً لأنها محط اهتمام ومحبة كبيرة من قبل الجمهور على مستوى الوطن العربي، ومؤخراً أفاد عدد من التقارير الصحفية تواجدها في إحدى الدول الأوربية، وذلك لخضوعها للعلاج النفسي واسترداد صحتها بعيداً عن ضغوط الإعلام والارتباطات الفنية والأزمات.

حقيقة سفر شيرين عبد الوهاب للعلاج

أكد عدد من التقارير الصحفية، أن الفنانة شيرين عبد الوهاب قد سافرت إلى إحدى الدول الأوربية، وتُقيم حالياً بأحد المستشفيات الكبرى لتلقي علاج نفسي، قد تمتد مدته من 6 إلى 8 أشهر، حيث تعيش فترة نقاهة علاجية حتى تتعافى مما مرت به خلال الفترة الماضية من أزمات.

وجاءت هذه الخطوة من أجل ترتيب جميع أمورها على المستوى الفني والشخصي؛ لتعود بعدها لمواصلة نشاطها الفني، وتسجيل عدد من الأغنيات الجديدة التي اتفقت عليها مؤخراً.

مصير ابنتيها بعد السفر

وفي السياق ذاته، أكدت المصادر عودة ابنتيها "هنا ومريم" للعيش مع والدهما الملحن محمد مصطفى، إلى حين تماثل والدتهما للشفاء وعودتها مجدداً إلى حياتها الطبيعية.

الرد على الشائعات

في سياقٍ آخر، نفى الحساب الرسمي لعلى موقع "إنستغرام"، ما تردد حول إحيائها حفلاً مشتركاً مع الفنان فضل شاكر في دولة الإمارات العربية، وجاء في البيان الذي وجه إلى جمهورها: "تعلن الفنانة الكبيرةلجمهورها العزيز في دولة الإمارات العربية الحبيبة عدم صحة ما تم نشره من خلال إحدى الصفحات غير معلومة المصدر عن حفل تحييه الفنانة الكبيرة بالاشتراك مع الفنان الكبير فضل شاكر بتاريخ 3 أكتوبر 2025 على مسرح دبي أوبرا".

وأكمل البيان موضحاً: "وأن أي حفل سيكون الإعلان عنه من خلال صفحاتها الرسمية، مع خالص التقدير والاحترام لدولة الإمارات الغالية وشعبها الحبيب".

شيرين عبد الوهاب تنوي السفر والعزلة

وتأتي هذه التقارير تأكيداً على ما كشفه سابقاً صديقالمقرب الصحفي محمود المملوك في تصريحات لـ "ET بالعربي" أنتعيش أزمة حقيقية تؤثر على حالتها النفسية والصحية، مشيراً إلى أن حسام حبيب أكد له أن تأثير الأزمة الأخيرة عليها كان كبيراً، وتم إحضار الطبيب لها، وتمت السيطرة على الأزمة الصحية بشكل سريع، وتعيش حالياً حالة مستقرة.

وعن طبيعة حالتها الصحية، أكد أن الوحيد الذي يستطيع توضيح هذا الأمر هو طبيبها المعالج الدكتور نبيل عبد المقصود، لكن محمود المملوك أكد أن الأدوية التي تتناولها شيرين لها تأثير كبير عليها وعلى مواعيد نومها ونظام حياتها، كما أكد أن شيرين كشفت له بالفعل في وقتٍ سابق عن رغبتها في الاعتزال والابتعاد عن الوسط الفني بأكمله، وأنها تريد السفر والعيش في هدوء برفقة أسرتها وابنتيها بعيداً عن هذه الأجواء والضغوط المتوترة، خاصةً وأنها تتلقى سباً وقذفاً من جمهورها وبعض المشاهير، ويتهمونها بالسعادة بالحال الذي وصلت إليه، في حين أنها تحاول جاهدةً التعافي حتى تعود إلى حياتها السابقة.

وتابع "المملوك" تصريحاته قائلاً إن حسام حبيب ليس له أي علاقة بأزمات شيرين الأخيرة، خاصةً وأنه بعيد عنها تماماً منذ عام تقريباً، وأشار إلى أن شيرين لديها سلسلة من الأزمات تعرفها جيداً، وتحاول جاهدة حلها والخروج منها حتى تعود لجمهورها وحياتها الطبيعية، مؤكداً أن ذلك يتطلب منها بعض الوقت وكذلك الدعم من الجمهور والمقربين.

هل عاد حسام حبيب لشيرين عبد الوهاب؟

على جانبٍ آخر، كان الفنان حسام حبيب قد أكد أنه لا يتواصل مع الفنانةولا يعرف عنها أي شيء هذه الفترة، مشيراً إلى أن أنباء عودتهما مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وقال حسام حبيب خلال لقاء مع "ET بالعربي": "والله العظيم أنا معرفش عنها حاجة، هي في فترة نقاهة مش علاج ولا حاجة.. علاج من إيه؟ الحمد لله هي كويسة زي الفل، كل ما كنت بعرف أطمن عليها بطمن عليها بس دلوقتي مش عارف".

ووجه حسام حبيب رسالة لشيرين عبد الوهاب قال فيها: "رسالتي ليها ربنا يوفقها ويكرمها ويرجعها، مش يرجعها أنا مشوفتهاش راحت في حته عشان ترجع بس تفضل محافظة على مكانتها والناس اللي بتحبها بتمنالها الخير دايماً".

حقيقة تقديم شيرين عبد الوهاب ألبوماً للشتاء المقبل

من جهةٍ أخرى، كان الشاعر الغنائي تامر حسين قد حرص منذ أيام على طمأنة الجمهور على أحدث تطورات الحالة الصحية للنجمة، كاشفاً عن عودتها قريباً إلى جمهورها من خلال أغنية وطنية؛ ليعود مرة ثانية ويكشف مفاجأة سارة أخرى عنوهي عملها على ألبوم جديد سوف تطرحه خلال الموسم الشتوي المقبل، تتعاون من خلاله مع أبرز الأسماء الفنية والموسيقية في الوطن العربي من الملحنين والشعراء والموزعين؛ أبرزهم عزيز الشافعي، مدين، أحمد إبراهيم، وتوما وآخرون.

وتُعد هذه الخطوة عودة للفنانة شيرين عبد الوهاب إلى الساحة الفنية وكل محبيها وجمهورها؛ وطي صفحات الخلافات سواء الشخصية أو المهنية التي قد طالت مسيرتها الفنية خلال الفترة الماضية، وجعلت من اسمها ترند مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر مؤشر البحث "غوغل".

وفي السياق ذاته كانت النجمة شيرين عبد الوهاب قد روجت من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ لأغنيتها الوطنية الجديدة والتي تحمل اسم "غالية علينا يا بلدنا"، كما وجهت رسالة إلى جمهورها وكل محبيها، حرصت من خلالها على طمأنتهم على حالتها الصحية وتوجيه الشكر لهم على دعمها ومساندتها في أزماتها الأخيرة؛ وذلك من خلال نشر بوستر للأغنية مصنوع بواسطة الذكاء الاصطناعي، ظهرت خلاله وهي ترتدي علم مصر؛ وعلقت موجهة رسالة إلى جمهورها قالت فيها: "جمهوري الغالي الف شكر لدعواتكم اللي بتوصلني في كل مكان انتظروا احلى مفاجأة من احلى شيرين واحلى عمرو مصطفى وتامر حسين وتوما لاحلى بلد في الدنيا".

