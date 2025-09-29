سنة أولى بطولة في رمضان 2026.. أبرزهم ماجد الكدواني

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 سبتمبر 2025 12:59 مساءً - يشهد موسم مسلسلات رمضان 2026 خوض عدد من الفنانين تجارب فنية جديدة، وتحديداً تجربة البطولة المطلقة، بعد سلسلة من النجاحات في السنوات الماضية، الأمر الذي يضعهم أمام تحدياتٍ صعبة، كون هذا الموسم هو الأضخم والأهم على مدار العام كله، وتشتعل فيه حدة المنافسة، وسط مساعي الكثير للصدارة والاستحواذ على اهتمامات الجمهور.

ماجد الكدواني يُنافس بـ"سنة أولى طلاق"

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، حجز عدد من الفنانين مقاعدهم للمشاركة في موسم مسلسلات رمضان 2026، منهم الفنان ماجد الكدواني، الذي سيُقدم البطولة المطلقة لأول مرة بالدراما التلفزيونية في رمضان، بعدما حقق نجاحات كبيرة مؤخراً، ولا سيما مسلسل "موضوع عائلي" بأجزائه الثلاثة؛ إذ يُكرر التجربة هذه المرة وبمسلسل اجتماعي أيضاً، يحمل اسم "".

مسلسل ماجد الكدواني الجديد، مكون من 15 حلقة فقط، ويُناقش أبرز المواقف التي تعود على الزوجين في السنة الأولى من انفصالهما، والآثار التي قد تقع على الأبناء، ومن المُقرر بدء التحضيرات خلال الأيام المُقبلة.

المسلسل تأليف شيرين دياب، إنتاج أحمد الجنايني، الذي سبق أن تعاون معه في أكثر من مشروع فني خلال سنوات الأخيرة، أبرزها "موضوع عائلي"، حيث عُرض الجزء الثالث نهاية العام الماضي. وهو تأليف محمد عز الدين، وكريم يوسف. وإخراج أحمد الجندي، وشارك في البطولة كل من: نور، رنا رئيس، محمد شاهين، سما إبراهيم، طه الدسوقي، محمد رضوان، محمد القس، ياسمين ممدوح وافي، والفنانة رانيا يوسف.

https://www.instagram.com/p/DDe7p2Lt6oM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DDe7p2Lt6oM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DDe7p2Lt6oM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

بطولة مطلقة لـ ماجد المصري لأول مرة في رمضان

ولأول مرة، يُقدم الفنان ماجد المصري، البطولة المطلقة داخل موسم رمضان، بعدما سبق وقدم مسلسلاً من بطولته في الـ"أوف سيزون" قبل نحو 5 أعوام، من خلال مسلسل "بحر" الذي حقق نجاحاً كبيراً آنذاك، فيما واصل نجاحاته بالدراما التلفزيونية من خلال الأدوار الثانية، كان آخرها في رمضان الماضي بمسلسل "إش إش" بطولة الفنانة مي عمر.

مسلسل ماجد المصري في رمضان 2026، يحمل اسم "الراعي" مكون من 30 حلقة، تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، إنتاج "فنون مصر" للمنتج ريمون مقار، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن المُقرر الكشف عن موعد انطلاق التصوير خلال الأيام المُقبلة.

View this post on Instagram A post shared by MBC Masr (@mbcmasrtv)

هنا الزاهد تعود للمنافسة في رمضان

بعد خروج مسلسلها "زوجة واحدة لا تكفي" من خريطة مسلسلات رمضان 2025، وغيابها عن دراما رمضان بشكلٍ عام منذ 2021، من خلال مسلسل "النمر" مع محمد إمام، تعود هنا الزاهد مُجدداً للمنافسة في الموسم الدرامي الأضخم، بمسلسل من بطولتها لأول مرة، بعدما خاضت تجربة البطولة المطلقة قبل نحو 4 أعوام، بمسلسل "حلوة الدنيا سكر" وحققت نجاحاً كبيراً وقتها، وتوالت تجاربها بعد ذلك.

مسلسل هنا الزاهد الجديد، لم يتم الاستقرار على اسمه بعد، لكنه ينتمي للأعمال اللايت كوميدي، ومكون من 15 حلقة فقط، وهو تأليف أحمد عبد الوهاب، وإنتاج أمير شوقي.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».