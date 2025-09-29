شكرا لقرائتكم خبر رئيس الهيئة السعودية للمقاولين يفتتح النسخة الثانية من Jeddah Construct ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتح الأستاذ محمد العجلان، رئيس الهيئة السعودية للمقاولين معرض Jeddah Construct بدعم من Big 5 Construct Saudi ويستمر المعرض حتى 30 سبتمبر، مستضيفاً المتخصصين في قطاع البناء لمدة ثلاثة أيام من التعلم والتعاون والنمو، وذلك دعماً للمشاريع الجارية والمستقبلية في المنطقة الغربية بقيمة 692 مليار دولار أمريكي، المصدر(فرانك نايت).

عقب الافتتاح، قام محمد العجلان بجولة رسمية في أرض المعرض، حيث التقى بالعارضين واطلع على أحدث الحلول والابتكارات المعروضة.

وتعليقاً على الحدث، قال محمد كازي، نائب الرئيس التنفيذي الأول في دي إم جي إيفنتس: "تؤكد النسخة الثانية من Jeddah Construct على تنامي أهمية المنطقة الغربية كمركز رئيسي للمشاريع الكبرى في قطاعي البناء والبنية التحتية، حيث يجمع الحدث قاعدة عارضين دولية متنوعة تعكس الاهتمام العالمي بخطط التنمية الطموحة للمملكة، ويوفر للمقاولين والمطورين وأصحاب المصلحة المحليين وصولاً مباشراً إلى أحدث المنتجات والحلول، كما يبرز الإقبال الكبير والتفاعل في أرض المعرض رغبة قوية في التعاون وتبادل المعرفة، مما يؤكد الدور الحيوي للمعرض في دعم أهداف رؤية السعودية 2030 وتعزيز نمو قطاع البناء في المنطقة."

يشارك في المعرض أكثر من 200 عارض يمثلون أكثر من 20 دولة، مما يجمع بين النطاق الدولي والارتباط العميق باحتياجات السوق المحلية في جدة. ومن بين المصنعين المحليين الذين عرضوا ابتكاراتهم في Jeddah Construct، حظيت صقر الجزيرة باهتمام واسع من خلال مجموعتها من مبردات المياه والمكيفات الصحراوية وثلاجات العرض المصنعة محلياً في ثلاثة مصانع بالمملكة. وقد استغلت الشركة المعرض لتعزيز وجودها في السوق، حيث أطلقت منتجات جديدة شملت أجهزة إزالة الرطوبة وسخانات أحواض السباحة، التي عُرضت لأول مرة رسمياً خلال المعرض، ما يعكس التزام صقر الجزيرة بتوسيع الحلول المصنعة محلياً مع تعزيز محفظتها بتقنيات عالمية المصدر.

أما الشركة الإيطالية المصنعة للعوازل K-Flex، فقد جددت التزامها طويل الأمد بالسوق السعودي، مركزة على حلول العزل الحراري والصوتي ومقاومة الحريق، مدعومة بمصنعين إقليميين في مصر والإمارات. كما عرضت مجموعة الأهرام لنظم الأمان مجموعة متكاملة من أجهزة أبواب المباني، بدءاً من أنظمة الإغلاق التقليدية وحتى الحلول الكهروميكانيكية والرقمية، مؤكدة توسعها في السوق السعودي بهدف رفع معايير السلامة في المشاريع السكنية والتجارية.

قدمت شركة Rubber World مجموعة Gulf-O-Flex للعزل المصنوع من المطاط المرن، المخصصة لقنوات التكييف، والأنابيب، والتطبيقات الصوتية. تم تصميم هذه المجموعة لتحمل الظروف المناخية القاسية في المملكة العربية السعودية، وتساهم في تحقيق وفورات في الطاقة تصل إلى 30–40% من خلال تقليل أحمال التبريد. ومن المتوقع أن يتم تصنيع Gulf-O-Flex بالكامل داخل المملكة ابتداءً من عام 2025، ما يؤسس أول منشأة وطنية لإنتاج العزل الحراري.

قدمت شركة اليمامة لحديد التسليح أحدث مجموعة من حلول الصلب والطاقة المتجددة، مسلطة الضوء على دورها في صياغة مشهد بناء أكثر استدامة. كما أكدت الشركة رؤيتها لبناء مستقبل أقوى للمملكة، مدعومًا بالابتكار والاستدامة والجودة.

في مكان آخر من أرض المعرض، انطلقت جلسات Construct Talks، البرنامج المعتمد من CPD، بجلسة حوارية أدارها إسماعيل القاضي، MSc, CSP، المدير التنفيذي الأول، قسم الصحة والسلامة، شركة بوبا العربية، بمشاركة د. وائل سامي عبد الغني، مدير السلامة والصحة والبيئة – المشاريع التي لا تتعلق بالحرمين الشريفيين، مجموعة بن لادن السعودية. تناول النقاش أهمية تجاوز الالتزام بالإجراءات لتبني ثقافة قائمة على المساءلة، والتعاطف، والقيادة. واستند د. عبد الغني إلى خبرته في إدارة المشاريع الكبيرة ذات القوى العاملة الضخمة، مؤكدًا أن التغيير المستدام يعتمد على المسؤولية المشتركة على جميع المستويات، مختصرًا الفكرة في جملة: السلامة ليست تعليمات، بل هي رعاية في العمل.

واستمرت الفعاليات على مدار اليوم بجلسات يقودها خبراء من IHCC، و جدة التاريخية، والهيئة السعودية للمهندسين، تناولت موضوعات مثل التصميم المرتكز على الإنسان، والتوازن بين التراث والتنفيذ الحديث، وأطر التنفيذ الذكية. كما تطرقت النقاشات إلى أهمية توافق السرعة في التنفيذ مع تنسيق أصحاب المصلحة، والتخطيط القائم على البيانات، والمسؤولية البيئية، في انسجام مع التحول الأوسع للمملكة من التوسع السريع نحو التنمية المستدامة والمرنة.

كما شارك الزوار في منطقة Engagement Zone التفاعلية، التي استمرت في تقديم أنشطة عملية لتعزيز المهارات والإبداع.

يدعم معرض Jeddah Construct شركة اليمامة لحديد التسليح كراعٍ حصري للبطاقات، والمعهد المعتمد للبناء (CIOB) ومعهد المهندسين المدنيين (ICE) كجمعيات داعمة، و SCAVO كشريك صناعي.

