بالصور- رضوى الشّربيني تتوّج بالأوسكار في عيد ميلادها الـ٤٤

إحتفلت الإعلاميّة رضوى الشّربيني بعيد ميلادها الرّابع والأربعين في أجواء مميّزة جمعت عددًا من أصدقائها المقرّبين من الوسط الفنّيّ والإعلاميّ، كان أبرزهم الممثّلة ياسمين عبد العزيز، والإعلامي سعيد جميل، والمنتجة سارة الطّبّاخ، إلى جانب حضور ابنتَيها اللتين أضافتا نفحة عائليّة دافئة على العشيّة.

ونشرت رضوى عبر حسابها الرّسميّ على إنستغرام صورًا من الاحتفال، إذ ظهرت تقف إلى جوار قالب حلوى ضخم يحمل صورتها، وزُيّن بعبارة “أم٤٤” مع تصميم مصغر لتمثال الأوسكار، في إشارة رمزيّة إلى أنّ عمرها الجديد ليس مجرّد رقم عابر.

وعلّقت رضوى على الصّور قائلة: “العُمر مجرّد رقم… لكن اليوم أنا رسميًّا “أم٤٤”، لتؤكّد أن نضجها وخبراتها الحياتيّة والعمليّة هي تاج المرحلة الجديدة من حياتها. الصّور لاقت تفاعلًا كبيرًا من جمهورها الّذي حرص على تهنئتها وتمنّي المزيد من النجاحات لها.

الاحتفال لم يكن مجرّد مناسبة شخصيّة، بل تحوّل إلى حدث تفاعلي عبر السّوشل ميديا، إذ تصدّر وسم “أم٤٤” التّراند، وسط إشادات بإطلالتها الأنيقة وروحها المرحة.

وتُعتبر رضوى الشّربيني من أبرز الإعلاميّات في مصر والعالم العربيّ، إذ استطاعت أن تخلق لنفسها مساحة مختلفة من خلال برنامجها “هي وبس” الّذي يُعرض عبر شاشة DMC. كل حلقات البرنامج تتمحور حول قضايا المرأة، وتركّز على دعمها وتمكينها في مختلف جوانب الحياة، سواء الاجتماعيّة أم العمليّة أم حتّى العاطفيّة. بفضل أسلوبها المباشر والصّريح، نجحت رضوى في أن تصبح صوتًا للنّساء مؤثّرًا، وأسّست قاعدة جماهيريّة واسعة جعلت منها واحدة من أكثر الشّخصيّات الإعلاميّة متابعة على السّوشل ميديا.