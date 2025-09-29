قائمة الحضور من النجوم في حفل زفاف سيلينا غوميز وبلانكو.. وهذا ما فعلته تايلور سويفت

تفاصيل زفاف سيلينا غوميز وبلانكو

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 سبتمبر 2025 06:59 مساءً - رغم مرور يومين على حفل زفاف النجمة العالميةعلى شريكها المنتج الموسيقييوم 27 سبتمبر الماضي، في سانتا باربرا بكاليفورنيا، وسْط حضور عائلي مقتصِر على بعض النجوم المقرّبين، إلا أنه مازالت الصحف العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي تضج بتفاصيل الحفل، الذي لم يُكشف الكثير عنه؛ حرصاً من الثنائي على بقائه سراً.كشفت بعض المصادر المقرّبة، أن حفل الزفاف أقيم في موقع طبيعي مفتوح بـSea Crest Nursery، وسْط الخضرة والزهور. وقد حضر الحفل من النجوم، كلٌّ من: تايلور سويفت، إد شيران، بول رود، ستيف مارتن، مارتن شورت، باريس هيلتون، إس زا (SZA)، كاميلا كابيو، مارك رونسون، وكارا ديليفين، وإريك أندريه، وزوي سالدانا، وإدغار راميريز، وغيرهم.وألقتكلمة مؤثّرة في حفل زفاف صديقتها المقرّبة، تحدثت فيها عن علاقتهما القوية على مَر السنين، وأشارت إلى أنه تجمعهما علاقة منذ سن المراهقة، وعبّرت عن سعادتها بسبب أنوجدت في بلانكو "الأمان والسلام".

كما ألقى إد شيران كلمة مؤثّرة لـ غوميز وبلانكو، ووصفهما بأنهما "ثنائي يُكمل أحدهما الآخر بالموسيقى والحياة"، وتمنى لهما حياة مليئة بالإبداع والانسجام.

سيلينا غوميز تشارك صور زفافها

ويُذكر أيضاً أن والدةماندي تيفي، ووالدا بلانكو، آندرو وسندرا ليفين، ألقَوا كلمات مؤثّرة ورومانسية خلال الحفل.وفي نهاية الحفل، العروسان تبادلا عهوداً كتبها كلٌّ منهما بنفسه. وعبّرتفي رسالتها عن الامتنان لوجود شريك "يحتويها كما هي"، بينما وصفها بلانكو بأنها "أميرة ديزني الحقيقية".

في حفل زفاف أشبه بزواج الأمراء والأميرات، تزوجت سيلينا غوميز وبيني بلانكو في حفل مرصّع بالنجوم، كانت البهجة والرومانسية عنوانه.

وقد شاركت سيلينا الصور الأولى لحفل زفافها، وهي بالفستان الأبيض، بينما كانت ملامح الفرح والسعادة تسيطر عليها.

بعد عامين من الارتباط سوياً، تزوّجت سيلينا غوميز Selena Gomez البالغة من العمر 33 عاماً، والمنتج الموسيقي بيني بلانكو Benny Blanco، البالغ من العمر 37 عاماً، في كاليفورنيا يوم السبت 27 سبتمبر. وقد شاركت المغنية والممثلة مجموعةً من الصور التي توثّق زفافها، في الساعات الأولى من فجر الأحد 28 سبتمبر- الذي يوافق 27 سبتمبر بكاليفورنيا- مصحوبةً بتعليق بسيط: "27/9/2025".

تُظهر الصور العروسين وهما يحتضنان بعضهما البعض، ويتشابكان الأيدي، ويستمتعان باللحظة. كما تُظهر إحدى اللقطات لقطة مقرّبة لباقة غوميز البسيطة من الزهور البيضاء، بينما تُبرز أخرى خاتمي زفافها الباهرين.

ارتدت العروس فستاناً من رالف لورين لهذه المناسبة، الذي تميّز بصدرية مكشوفة الكتفين بتفاصيل زهور وظهر مفتوح بشكل مثير. أما بلانكو؛ فقد ارتدى بدلة سهرة سوداء، وربطة عنق على شكل فراشة.



