الأسهم الأمريكية ترتفع بدعم من تعافي القطاع التكنولوجي

ارتفعت عملة البيتكوين يوم الاثنين، لتعوض جزءاً من خسائرها بعد تراجعات حادة الأسبوع الماضي، حيث ساهمت مؤشرات على قيام كبار المستثمرين (الحيتان) بعمليات شراء جديدة في توفير دعم للسوق.



وصعدت أكبر عملة مشفرة في العالم بنسبة 2.2% لتسجل 111,790.8 دولاراً بحلول الساعة 02:31 بالتوقيت الشرقي (06:31 بتوقيت غرينتش)، بعد أن هبطت الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع دون 109,000 دولار. وكان البيتكوين قد خسر أكثر من 5% خلال الأسبوع الماضي وسط ضغوط بيعية واسعة وعمليات تصفية مكثفة للمراكز المفتوحة.



شراء الحيتان يوفر أرضية دعم بعد موجة البيع



أظهرت بيانات من منصات تتبع البلوكشين أن المستثمرين الكبار كثّفوا عمليات الشراء في الجلسات الأخيرة، مما ساعد على استقرار الأسعار. وجاء ذلك بعد أسبوع اتسم بحدة التقلبات، حيث أدت موجة تصفيات في يوم واحد إلى محو نحو 1.5 مليار دولار من المراكز الطويلة عبر منصات التداول.



وتفاقمت الأجواء السلبية بسبب انتهاء صلاحية عقود خيارات على العملات المشفرة بقيمة 22 مليار دولار، مع ختام الربع الثالث، وهو ما ألقى بمزيد من الضغوط على بيتكوين وغيرها من الأصول الرقمية.



في الوقت نفسه، ظل المزاج العام يوم الاثنين حذراً مع متابعة المستثمرين للتطورات السياسية في واشنطن، حيث أمام المشرعين الأميركيين حتى 30 سبتمبر لإقرار تشريع التمويل وتفادي إغلاق حكومي. وأثار الجمود مخاوف من احتمال تأخر صدور بيانات اقتصادية أساسية، من بينها تقرير الوظائف غير الزراعية المرتقب يوم الجمعة، وهو ما قد يضيف حالة من الضبابية إلى الأسواق المالية.



ورغم أن الإغلاق الحكومي لن يؤثر بشكل مباشر على شبكة بيتكوين، فإن مزاج العزوف عن المخاطرة في الأسواق العالمية قد يضغط على العملات المشفرة.



كراكن تسعى لجمع تمويل بتقييم 20 مليار دولار – بلومبرغ



ذكرت وكالة بلومبرغ يوم الجمعة أن منصة تداول العملات الرقمية كراكن (Kraken) تجري محادثات متقدمة لجمع تمويل جديد يقيّم الشركة بنحو 20 مليار دولار. وأضاف التقرير أن الجولة المقترحة قد تشهد مساهمة مستثمر استراتيجي بما يتراوح بين 200 و300 مليون دولار.



ويعكس هذا الاهتمام تحسناً في شهية المستثمرين تجاه شركات الأصول الرقمية، مدعوماً بزيادة وضوح الأطر التنظيمية وتنامي مشاركة المؤسسات المالية في أسواق العملات المشفرة.