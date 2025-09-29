كارولين عزمي ترد على أنباء ارتباطها بـ أحمد العوضي: وهذه هي مواصفات فتى أحلامها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 سبتمبر 2025 06:59 مساءً - تصدّرت الفنانة الشابة كارولين عزمي ترند مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث "غوغل"، وذلك بعد حلولها ضيفة على الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، في برنامجها "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "DMC"؛ حيث كشفت عن العديد من الأسرار عن حياتها الشخصية والفنية، وخاصة الأنباء التي ترددت حول ارتباطها بالفنان أحمد العوضي؛ خاصةً بعد تألُّقهما في مسلسل "فهد البطل". كما تحدثت عن مواصفات فتى أحلامها.

هل ارتبطت كارولين عزمي بالفنان أحمد العوضي؟

لأ؛ فالعلاقة التي تجمعهما صداقة قوية نتيجة الأعمال الفنية الناجحة التي جمعتهما؛ حيث أوضحت الفنانة كارولين عزمي حقيقة ارتباطها بالنجم، وذلك بعد النجاح الذي حققه الثنائي في المسلسلات التي اشتركا فيها، وكان آخرها مسلسل "فهد البطل" الذي عُرض خلال الماراثون الرمضاني الماضي 2025؛ حيث قالت: "طلع عليه إشاعة مع كلّ الناس، وممكن عشان إحنا دويتو ناجح مع بعض؛ فالناس صدّقت التمثيل، رغم إني كنت طالعة أخته في مسلسل فهد البطل، وبرضو كل الكلام: هتتجوزوا إمتى؟ يلا بقى مستنين الفرح".

وتابعت كارولين: "أنا بصراحة متضايقتش، عشان الكلام ده مطلعش عليّا أنا بس، والناس لما بتشوف اتنين ناجحين مع بعض مبيعرفوش يفرّقوا بين التمثيل والواقع، ويقلبوه حقيقة".

ما هي مواصفات فتى أحلام كارولين عزمي؟

كشفتخلال الحلقة عن مواصفات فتى أحلامها؛ حيث قالت: "أنا نِفسي في واحد يكون شبه والدي؛ فعندما كانت تحدُث أيّ مشاكل بينه وبين والدتي، كانوا يقوموا بحلها في غرفتهم ولا تُنقل لنا، ولذلك كان الكثير من أصدقائي يحسدونني على والدي ووالدتي".

وأكملت: "أريد شخصاً يتقي الله فيّ، يدعمني ويشجعني على النجاح، نساند بعض في حياتنا، نوفّر كل طاقتنا في تربية أبنائنا، نحببهم في بعض". مشيرة إلى أنها دائماً تأخذ والدها ووالدتها كقدوة؛ لأنهما استطاعا زراعة المحبة في قلوبهم لبعضهم البعض كأشقاء.

أعمال جمعت كارولين عزمي بـ أحمد العوضي

تعاونت الفنانةمع النجم أحمد العوضي من خلال مسلسلين، وهما: "حق عرب"، و"فهد البطل"؛ حيث برزت الفنانةكواحدة من الفنانات الصاعدات بقوة في موسم دراما رمضان 2024، وذلك من خلال دور "أنغام"، الذي لعبته في مسلسل "حق عرب"؛ حيث ظهرت بدَور فتاة تعمل مرشدة، تسكن في حارة شعبية، ولكن تعليمها وتربيتها بعيدة تماماً عن المنطقة، وجمعها أكثر من موقف بـالذي يعمل عند والدها؛ لتقع في حبه رغم بُعده تماماً عن حالتها الاجتماعية وتعليمها، وتنتهي قصتهما بالزواج.

وشاركها البطولة بجانب النجم أحمد العوضي، كلٌّ من: دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فوّاز، دنيا المصري، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين. تأليف محمود حمدان. وإخراج إسماعيل فاروق.

قصة كارولين عزمي مع أحمد العوضي في "فهد البطل"

تألّقت أيضاًمعمن خلال منافسات موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "فهد البطل". والمسلسل دارت أحداثه في منطقة شق الثعبان؛ حيث يعمل فهد () بمصنع رخام، وذلك بعد هروبه هو وشقيقته راوية () من عائلتهما في الصعيد بسبب مقتل والدهما على يد عمه، ثم يقع في حب كناريا التي تعمل هي الأخرى في السوق، ويتزوجها ولكن علاقتهما تتعرّض للعديد من التحديات، في الوقت الذي خطط فيه فهد للانتقام من كلّ الذين ظلموه.

والمسلسل شارك في بطولته كلٌّ من: ميرنا نورالدين، أحمد عبدالعزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، حمزة العيلي، عصام السقا، يارا السكري، صفاء الطوخي، حجاج عبدالعظيم، محسن منصور، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، زينة منصور، محمد أبوداوود. وهو من تأليف محمود حمدان. وإخراج محمد عبدالسلام. وإنتاج شركة سينرجي.

ما حقيقة ارتباط أحمد العوضي بنجمات فهد البطل؟

رد ميرنا نورالدين على إشاعة ارتباطها بأحمد العوضي

لم يرتبط الفنانبأيٍّ من نجمات مسلسله "فهد البطل"، الأمر ما هو إلا شائعات رددها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذي أكّدته بطلات العمل في وقت سابق ليس فقطبل و، ويارا السكري، بالإضافة إلى المطربة رحمة محسن التي قدّمت أغاني المسلسل.

ردت النجمة ميرنا نور الدين خلال لقاء تليفزيوني مع برنامج "عرب وود"، عن حقيقة ارتباطها بالفنان أحمد العوضي: "لأ مفيش حاجة حقيقية في الأمر، وأكيد أيّ شيء زيادة عن اللزوم، بيبقى مصدر للأزعاج، ولكن أنا خلاص مش برد".

يارا السكري: الإشاعة من تأليف الجمهور

وفي نفس السياق، ردّت الفنانة الشابة يارا السكري على هذه الإشاعة، وذلك خلال حلولها ضيفة في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية والنجمة إسعاد يونس؛ حيث قالت: "الجمهور شعر بهذا الإحساس لأني وجه جديد، وأنا لم تجمعني به في المسلسل أيّ مشاهد رومانسية".

وأكملت: "إحنا في المسلسل كنا في علاقة مجبورين على بعض؛ فالناس كانت تأخذ هذه المشاهد وتقوم بتركيبها على أغاني رومانسية، بس الجمهور كانوا حابين يشوفوا الاتنين دول مع بعض، من هنا طلعت الإشاعة إني أنا العروسة الجديدة".

وتابعت يارا السكري: "والإشاعة دي طلعت على معظم البنات اللي شاركوا بالمسلسل، منهم المطربة رحمة محسن اللي قدّمت أغاني المسلسل". واختتمت حديثها: "كمان إن علاقتي بالعوضي كانت محدودة جداً، وكلها في الكواليس وبس، واللي اتقال كتير علشان أنا وجه جديد والجمهور كان حابب العلاقة دي، بس الحقيقة إن كل حاجة كانت على الشاشة وبس".

ما هو السبب وراء انتشار شائعة ارتباط العوضي؟

كان السبب وراء انتشار الشائعات، هو أنه بعد حلوله كأول ضحية في برنامج رامز جلال "رامز إيلون مصر"، وخلال الحلقة، سخر الفنانمن الفنانخلال تقديمه له بالحلقة؛ قائلاً، إنه تزوّج من فنانة شهيرة ليضمن النجاح.

وبنهاية الحلقة سأله عن مشاعر حبه تجاه الفنانة ياسمين عبدالعزيز؛ ليرفض الفنان أحمد العوضي الإجابة، كما أوضح خلال الحلقة، أنه ينوي الزواج عقب انتهاء شهر رمضان.

