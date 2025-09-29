تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 29-09-2025

ارتفع سعر سهم شركة كوينبيز COINBASE GLOBAL (COIN) بتداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة من السهم لتعويض جزء من خسائره السابقة، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير وتأثره بكسر خط اتجاه فرعي صاعد، مع تواصل الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 337.60$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 293.30$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط