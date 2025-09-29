الاقتصاد

تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 29-09-2025

  • تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 29-09-2025 1/2
  • تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 29-09-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 29-09-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-09-29 13:08PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

ارتفع سعر سهم شركة كوينبيز COINBASE GLOBAL (COIN) بتداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة من السهم لتعويض جزء من خسائره السابقة، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير وتأثره بكسر خط اتجاه فرعي صاعد، مع تواصل الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 337.60$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 293.30$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

