مسلسلات تركية تُحقق نجاحاً ملحوظاً منذ حلقاتها الأولى

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 سبتمبر 2025 06:59 مساءً - مع بداية شهر سبتمبر والاستعداد لتوديع فصل الصيف، واعتدال درجات الحرارة واستقبال أحد أكثر فصول السنة تفضيلاً عند الكثيرين "فصل الخريف"، بدأ كذلك موسم "مسلسلات الخريف" بالدراما التركية، وهو أكثر مواسم العام تميُّزاً من حيث الكَمّ والكيف؛ حيث يُعرض الكثير من المسلسلات التركية على المنصات الرقمية، ويستمر بعضها طيلة العام، بينما البعض الآخر يأخذ طابع المسلسلات القصيرة.

مسلسلات موسم الخريف تجذب الجمهور

مسلسل "حُلم أشرف- Esref Rüya" الجزء الثاني

View this post on Instagram A post shared by Kanal D (@kanald)

عَرض أكثر من مسلسل حلقاته الأولى، منذ بداية الشهر الجاري. ورغم عرْض حلقة أو اثنتين أو ثلاث على الأكثر، إلا أن بعض المسلسلات أخذت صيتاً واسعاً بتركيا وخارجها، وتوقّع لها الجمهور أن تكون المسلسلات الأكثرَ شعبية في هذا الموسم.

في مارس الماضي، عُرضت المرحلة الأولى من مسلسل "حُلم أشرف" في تركيا والوطن العربي، واستمرت لمدة 13 حلقة، وحققت نجاحاً ملحوظاً؛ مما شجّع الشركة المنتجة للمسلسل، لتقديم موسم ثانٍ بعد فترة راحة استمرت 3 شهور الصيف.

وقد بدأ الموسم الثاني أولى حلقاته يوم 17 سبتمبر، وحققت نِسب مشاهدات مرتفعة، وشهدت مفاجآت بالأحداث؛ مما حمّس الجمهور لباقي الحلقات.

"حُلم أشرف" مسلسل تركي رومانسي أكشن، بطولة النجم التركي الشهير شاتاي أولسوي، والممثلة التركية ذات الصيت الواسع في تركيا وخارجها، ديميت أوزديمير.

يلعب شاتاي أولسوي، دَور أشرف، شاب يتمتع بالجرأة ويمتلك كلّ شيء يريده تحت يديه؛ حتى يلتقي بديميت أوزدمير التي تجسّد دَور نيسان، وهي شابة تهوى الموسيقى والحرية، والتي جعلت قلب أشرف ينبض، وحياته تنقلب بعد رؤيتها.

أشرف، يتيم الأب والأم، ويعيش وحيداً في الحياة؛ لذلك دائماً ما تقابله تحديات ومشاكل، ولكن المشكلة الكبرى التي يدور حولها المسلسل، هي دفعه إلى عالم الجريمة؛ حتى أصبح مُهيمناً على هذا العالم. ويتحمل أشرف مسؤولية بعض الأيتام، الذين اعتبرهم أشقاءه. ومن ناحية أخرى، يتحمل أشرف مسؤولية ثقيلة لكونه رئيساً لمنظمة سرية.

ويشارك ديميت وأولسوي المسلسل: أنجيب ميميلي، أحمد رفعت سنغار. والمسلسل من تأليف إيثيم أوزيشيك. وإخراج أولوتش بيرقدار.

مسلسل "عيناها كالبحر الأسود- Gözleri Karadeniz"

https://www.instagram.com/p/DPL7SVHDVev/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPL7SVHDVev/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPL7SVHDVev/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

بعد نجاح الممثل الصاعد خالد أوزغور في مسلسل "المتوحش"، الذي حقق صدًى واسعاً، يُعرض لأوزغور هذا الموسم أيضاً مسلسل "عيناها كالبحر الأسود"، الذي عُرضت حلقته الأولى في 2 سبتمبر، وحتى الآن عُرضت 4 حلقات، ويُتوقع له النجاح.

ويندرج "عيناها كالبحر الأسود" ضمن فئة مسلسلات الدراما العائلية المغلّفة بالصراعات والانتقام والرومانسية.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "ماتشاري" العريقة، التي تقطن في منطقة البحر الأسود، ومع الكشف عن أن عثمان ماتشاري، رب العائلة، على وشك الموت بسبب مشكلات صحية، تبدأ الصراعات والمشاكل تنشَب بين أفراد العائلة.

ويبدأ عثمان نفسه محاولة استرجاع ابنه "خالد أوزغور" الذي تُوفيت والدته أثناء ولادته، وتولّت سيدة أخرى تربيته بوصفه ابناً بالتبني، ولم يعش في كنف والده طوال فترة طفولته وشبابه.

في الوقت ذاته، يخرج الابن الآخر "محمد" من السجن، ويَغرق مجدداً في أعمال مشبوهة، وتتصاعد النزاعات بين الأخوين بسبب خلافات الإرث.

وتنضم إلى الأحداث سيدةٌ تُدعى "غونيش" مشهورة بمساعدتها للآخرين، تلتقي "أوزغور" بالصدفة خلال رحلة بحرية، وتنشأ بينهما مشاعر، لكن مشاكل عائلة ماتشاري تهدد تلك العلاقة.

ويشارك خالد أوزغور في البطولة: مصطفى أجيلان، آيتن أونغو أوغلو، وعثمان البيرق. والمسلسل من تأليف: أليجان ياراس.

مسلسل "الحب والدموع- Ask ve Gözyasi"

View this post on Instagram A post shared by atv (@atvturkiye)

في 19 سبتمبر، عُرضت الحلقة الأولى من المسلسل المنتظَر "الحب والدموع"، بطولة هاندة آرتشل وباريش أردوتش، النجمين اللذين يتمتعان بشعبية كبيرة من محبي الدراما التركية؛ لذلك حظي هذا المسلسل بصيت حتى قبل عرضه، وبسبب نجاحهما السابق في فيلم "Chasing the Wind"، ومسلسل "تذكر الحب" كان الحماس مُتزايداً.

وحسب الموقع الرسمي للشركة المنتجة للمسلسل؛ فإن "الحب والدموع" تدور قصته حول زواج ميرا، ابنة إحدى أقوى العائلات في البلد، وسليم، المحامي الناجح من خلفية متواضعة، الذي دام ثلاث سنوات. ورغم انسجامهما الواضح، إلا أن مشاكل كبيرة تتراكم بينهما بسبب مَن حولهما ومشاعر سلبية أخرى متراكمة تهدد علاقتهما، كما حوّلت هذه المشاعر الصامتة الحب بينهما إلى عداء وجعلهما غرباء، وأصبحت الشقوق في علاقة ميرا وسليم كبيرة، وأصبحت العلاقة بين الحب والدموع.

ويشارك أردوتش وآرتشل العمل: سيناي جورلر، وأوزنور سيرسيلر، وسانيم جيليك، ولورين ميرهارت.

مسلسل "الخفقان- Çarpıntı"

https://www.instagram.com/p/DPJExocjYrV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPJExocjYrV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DPJExocjYrV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

أما بالنسبة لمسلسل "الخفقان"؛ فقد عُرضت حلقتان فقط منه حتى الآن، وهو الآخر حقق نسب مشاهدات ملحوظة. وتدور قصة المسلسل الرومانسي الدرامي حول عائلة متماسكة وكذلك متمسكة بالحياة، تتقاطع مصالحها بسبب موقف عابر، ويبدأ يتكشّف لحياتهم وجهٌ آخر مليء بالأسرار.

القصة تدور حول هوليا، أم تربي أطفالها الثلاثة: أصلي، وسيزين، ومراد، بمفردها بعد غياب والدهم، وابنتها الكبرى، أصلي تعتمد على جهاز قلب اصطناعي، بينما تنتظر عملية زرع قلب تُنقذ حياتها.

المسلسل بطولة: سيبل تاشجي أوغلو، كرم بورسين، دنيز جاكير، ليزج كوميرت، شريف سيزر، بينار تشاغلار جينتشتورك، أوغون كابتان أوغلو، أوكان تشابالار، هيلين إلفيرين، ومحمد فاتح أوبوز.

