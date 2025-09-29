شركة “مايكروستراتيجي” ترفع حيازاتها من البيتكوين إلى أكثر من 640,000 بيتكوين

أعلنت “مايكروستراتيجي”، الشركة المدرجة في البورصة والتي أسسها “مايكل سايلر” المعروف بدعمه القوي للبيتكوين، عن شراء جديد يضيف 196 بيتكوين بقيمة تقارب 22.1 مليون دولار، بمتوسط سعر يبلغ 113,048 دولار للعملة.

وبذلك، ارتفع إجمالي مقتنيات الشركة إلى 640,031 بيتكوين، تُقدّر قيمتها السوقية بنحو 47.35 مليار دولار، بينما يعادل سعرها الحالي بالدولار أكثر من 71.7 مليار دولار، ما يمنح الشركة أرباحا غير محققة تتجاوز 24.3 مليار دولار.

وتشكل هذه الحيازات نحو 3.2% من إجمالي العرض المتداول من بيتكوين.

ورغم أن عملية الشراء الأخيرة تُعد محدودة مقارنة بصفقات سابقة، فإنها تأتي ضمن استراتيجية الشركة المستمرة لتعزيز احتياطياتها.

ففي الأسبوع الماضي، استحوذت مايكروستراتيجي على 850 بيتكوين بحوالي 100 مليون دولار، بينما نفذت خلال الصيف عمليات شراء بمليارات الدولارات.

