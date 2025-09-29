أكتوبر.. "شهر صناديق ETF" مع اقتراب 16 صندوقًا من قرارات الحسم النهائية

تام شمس - الاثنين 29 سبتمبر 2025 02:52 مساءً - قد يشهد قطاع الكريبتو تدفقًا كبيرًا من صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) خلال أكتوبر، حيث من المقرر أن تصدر هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) قراراتها النهائية بشأن 16 صندوق كريبتو ETF الشهر المقبل.

ترتبط هذه الصناديق بعدد من العملات البديلة البارزة، مثل سولانا (SOL) وXRP ولايتكوين (LTC) ودوجكوين (DOGE)، مع مواعيد نهائية موزعة على مدار الشهر.

أول الملفات التي ستُحسم هو صندوق لايتكوين التابع لمنصة Canary، بموعد نهائي في 2 أكتوبر، يليه ملف تحويل صناديق سولانا ولايتكوين الخاصة بـ Grayscale في 10 أكتوبر.

فيما تُختتم القائمة بـ صندوق XRP لشركة WisdomTree في 24 أكتوبر، وذلك وفقًا لقائمة أعدّها محلل صناديق ETF في بلومبرغ جيمس سيفارت. لكن الهيئة يمكنها إصدار القرار قبل الموعد النهائي في أي وقت.

توقعات بانتعاش موسمي للعملات البديلة

توقع محللون من منصة Bitfinex في أغسطس أن موافقات صناديق ETF الخاصة بالعملات البديلة قد تشعل انطلاقة موسم جديد للرالي في سوق العملات البديلة، حيث تتيح هذه الصناديق للمستثمرين التعرض للأصول الرقمية بمستويات مخاطرة أقل.

من جانبه، كتب نيت جيراسي، محلل صناديق ETF ورئيس NovaDius Wealth Management، عبر منصة X يوم الاثنين:

"الأسابيع المقبلة ستكون هائلة بالنسبة لصناديق ETF الفورية للكريبتو، نظرًا لعدد الملفات التي تقترب من المواعيد النهائية."

وأضاف أن البداية ستكون مع صندوق لايتكوين التابع لـ Canary هذا الأسبوع، تليه قرارات بشأن SOL وDOGE وXRP وADA وHBAR، مع إمكانية أن توافق الهيئة على أيٍّ منها في أي وقت.

"شهر صناديق ETF" ولكن دون الكبار

أشار المتداول Daan Crypto Trades إلى أن أكتوبر قد يُوصف بـ "شهر صناديق ETF"، لكنه لفت إلى غياب اللاعبين الكبار عن القائمة:

"لا يوجد أيٌّ من الملفات ذات الموعد النهائي في أكتوبر مقدَّم من Fidelity أو BlackRock، وهما أكبر لاعبين في سوق صناديق الكريبتو. ومع ذلك، قد يكون الأمر جديرًا بالمتابعة خلال الأسابيع المقبلة."

في يونيو الماضي، قدّر سيفارت احتمالية أن تمنح SEC موافقات على هذه الصناديق بنسبة تتراوح بين 90% أو أكثر خلال عام 2025.

هيئة SEC تختصر الطريق للمستقبل

رغم أن الهيئة أجّلت قرارات عدة صناديق كريبتو ETF طوال 2025 وحددت مواعيد جديدة لها، إلا أنها بدأت تتبنى نهجًا أكثر ودًّا تجاه الكريبتو.

ففي 17 سبتمبر، أقرت الهيئة معيارًا جديدًا للإدراج لصناديق السلع القائمة على نظام الثقة، من شأنه تسريع إطلاق صناديق ETF الفورية. وصف سيفارت هذه الخطوة بأنها تمهّد لموجة قادمة من إطلاق صناديق الكريبتو الفورية.

بدوره، توقع المحلل إريك بالكوناس أن تشهد السوق المزيد قريبًا، مشيرًا إلى أن هناك 22 عملة متداولة بالعقود الآجلة على Coinbase أصبحت "مؤهلة للتحويل إلى صناديق ETF فورية."

وفي أعقاب هذا التغيير التنظيمي، وسّعت Hashdex صندوقها ليشمل XRP وSOL وXLM.