دورة طوكيو: ألكاراس يلحق بفريتس إلى النهائي

الرياص - اسماء السيد - طوكيو : قلب الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف أول، تخلفه أمام النروجي كاسبر رود إلى فوز 3 6 و6 3 و6 4، والتحق بالأميركي تايلور فريتس الفائز على مواطنه جنسون بروكسبي 6 4 و6 3 الاثنين، الى المباراة النهائية من دورة طوكيو لكرة المضرب (500 نقطة).

وجد ألكاراس، الفائز ببطولتي رولان غاروس وفلاشينغ ميدوز هذا العام، نفسه متخلفا في المجموعة الأولى أمام رود المصنف 12 عالميا.

لكن ألكاراس الذي عانى من إصابة في كاحله في العاصمة اليابانية، استعاد توازنه في المجموعة الثانية بفضل 9 إرسالات ساحقة معادلا النتيجة.

وفي المجموعة الثالثة، كسر الإسباني إرسال منافسه مرة واحدة وحافظ على تقدمه لينهي المباراة في صالحه في ساعتين و8 دقائق.

وبات ألكاراس أول لاعب يبلغ 10 مباريات نهائية خلال عام واحد منذ أن فعل ذلك مواطنه رافايل نادال عامة 2017.

وقال ألكاراس الذي سجّل أيضا رقما قياسيا شخصيا جديدا بـ 66 فوزا في موسم واحد: "إنّ السير على خطاه (نادال) في الوصول إلى 10 نهائيات في موسم واحد أمر رائع".

وأضاف "آمل ألا ينتهي الأمر هنا، لديّ بضع دورات قادمة، وآمل أن أصل إلى النهائيات هناك أيضا".

وقال عن مباراة اليوم "كان التعامل مع كل شيء اليوم صعبا جدا من الناحية النفسية. أنا سعيد جدا لأنني تمكنت من قلب موازين الأمور، وأنهيت المباراة بأداء تنس رائع.

وتابع "أنا متحمس للعب في نهائي آخر".

ووصف ألكاراس منافسه فريتس الذي تدرب معه في طوكيو قبل بدء الدورة، بأنه "لاعب صعب المراس"، مضيفا "لقد منحتني هذه التدريبات انطباعا جيدا عن كيفية التعامل مع المباراة".

واردف قائلا "سأحاول تقديم أفضل أداء لي غدا، هذه هي خطتي الأساسية إذا أردت الفوز عليه، لأن مستواه مرتفع جدا الآن".

في المقابل، أحرز فريتس دورتين منذ مطلع العام الحالي في إيستبورن الإنكليزية وشتوتغارت الألمانية وكلاهما على ملاعب عشبية، في حين بلغ ربع نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز، آخر البطولات الأربع الكبرى، خلال الشهر الحالي.

وهي المرة التاسعة عشرة التي يبلغ فيها فريتس مباراة نهائية لإحدى الدورات والثالثة هذا العام، علما بأنه توّج بلقب بطلا لدورة طوكيو عام 2022.

وقال فريتس بعد المباراة "خضت مباراة جيدة جدا اليوم، اعتقد باني أرسلت بأفضل طريقة ممكنة" بعد أن سدد 13 إرسالا نظيفا.