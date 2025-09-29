تيثر وCircle تتصدران تدفقات مستقرة بقيمة 46 مليار دولار في ربع سنوي

تام شمس - الاثنين 29 سبتمبر 2025 02:52 مساءً - سجّلت العملات المستقرة أكثر من 46 مليار دولار من صافي التدفقات الداخلة خلال آخر 90 يومًا، ما يعكس ارتفاع الطلب على الأصول المرتبطة بالدولار الأمريكي في سوق العملات المشفّرة.

وأظهر موقع تتبع البيانات RWA.xyz يوم الاثنين أن عملة تيثر USDt المُرمز (USDT) قادت الربع بتدفقات صافية بلغت 19.6 مليار دولار، تلتها عملة USDC من Circle بـ 12.3 مليار دولار. كما برزت العملة المستقرة الاصطناعية Ethena USDe المُرمز (USDe) بتسجيلها 9 مليارات دولار.

مشاركون آخرون ساهموا بتدفقات أصغر ولكنها ملحوظة خلال هذا الربع؛ إذ شهدت PayPal USD المُرمز (PYUSD) تدفقات صافية بـ 1.4 مليار دولار، فيما أضافت عملة USDS من MakerDAO نحو 1.3 مليار دولار. كما أظهرت مشاريع ناشئة مثل Ripple USD المُرمز (RLUSD) من Ripple وUSDtb من Ethena نموًا مطردًا.

تقيس صافي التدفقات الداخلة للعملات المستقرة الفارق بين عدد العملات التي يتم إصدارها (minting) وتلك التي يتم استردادها خلال فترة معينة. وتشير التدفقات الإيجابية إلى زيادة المعروض وتزايد الطلب على الأصول المشفّرة المرتبطة بالدولار.

التدفقات الصافية للعملات المستقرة خلال آخر 90 يومًا. المصدر: RWA.xyz

نمو التدفقات بأكثر من 324%

بلغ إجمالي التدفقات الداخلة للعملات المستقرة نحو 56.5 مليار دولار خلال الأشهر الستة الماضية، مقابل 10.8 مليارات دولار فقط في الربع الثاني.

وكان النصيب الأكبر في الربع الثالث، ما يبرز تسارع الطلب بشكل ملحوظ، مدفوعًا ليس فقط بـ USDT وUSDC، بل أيضًا بظهور عملات خوارزمية مثل USDe.

استحوذت تيثر على الحصة الأكبر في كل من الربعين الثاني والثالث، إذ أصدرت عملات جديدة بقيمة 19.6 مليار دولار هذا الربع و9.2 مليارات دولار بين أبريل ويونيو.

كما أظهرت USDC تحولًا لافتًا، حيث قفزت من 500 مليون دولار فقط في الربع الماضي إلى 12.3 مليار دولار في الربع الثالث. أما USDe من Ethena فشهدت معظم توسعها في الربع الأخير، مع تدفقات بـ 9 مليارات دولار مقارنة بـ 200 مليون دولار فقط في الربع السابق.

هيمنة إيثريوم على سوق العملات المستقرة

لا تزال شبكة إيثريوم الأكثر سيطرة على سوق العملات المستقرة. وأظهرت بيانات RWA.xyz أن الشبكة تستضيف 171 مليار دولار من إجمالي المعروض، فيما جاءت ترون ثانية بـ 76 مليار دولار.

أما شبكات Solana وArbitrum وBNB Chain فاستضافت مجتمعة 29.7 مليار دولار.

القيمة السوقية للعملات المستقرة حسب الشبكة. المصدر: RWA.xyz

وعلى مستوى التوكنات، تبقى عملة تيثر USDT الأكثر هيمنة بحصة سوقية تقارب 59%، وفق بيانات DefiLlama. وتأتي USDC في المرتبة الثانية بنحو 25%، بينما تمتلك USDe من Ethena ما يقارب 5% من السوق.

وأظهرت بيانات RWA.xyz وDefiLlama أن القيمة السوقية الإجمالية للعملات المستقرة ارتفعت إلى نحو 290 مليار دولار خلال آخر 30 يومًا.

إلا أن الأرقام الأخرى الشهرية أظهرت تراجعًا؛ إذ بلغ عدد العناوين النشطة شهريًا 26 مليونًا، بانخفاض 22.6% مقارنة بالشهر السابق، بينما تراجع حجم التحويلات إلى 3.17 تريليونات دولار، أي بانخفاض 11% عن الشهر الماضي.