أيتن عامر تخطف الأنظار بإطلالة رياضية

شاركت الفنانة أيتن عامر متابعتها صورا جديدة لها من أحدث ظهور.

وظهرت أيتن عامر في الصورة بإطلالة رياضية عبر إنستجرام، نالت إعجاب متابعهيا وتفاعلوا معاها بوضع القلوب الحمراء.

شاركت الفنانة أيتن عامر، صورا مع والدها الراحل بطريقة التريند الجديد “صورة متصورتهاش”.

وكتبت أيتن عامر عبر حسابها على فيسبوك: “وحشتنى اوى اوى اوى وحقيقي محتاجالك، الدنيا مش حلوة يا بابا ولا الناس كمان، كل مرة بتحط فى اختبار صعب أو أزمة مفيش حد بيجيى فى دماغى غيرك، اول واحد بيبقى نفسي اجرى عليه واقوله الحقنى بيبقى انت، وجودك كان هيفرق اوى اوى، يمكن عمرى ما قولت ان غيابك مسببلى ازمة كبيرة ولا قولت اللى جوايا، بس هييجى يوم وابقى قوية كفاية انى أواجه وجع قلبي و اطلع كل الكلام اللى جوايا ومقولهوش”.

