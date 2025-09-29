رئيس الدولة ورئيس وزراء أستراليا يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

ابوظبي - سيف اليزيد - بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومعالي أنتوني البانيز رئيس وزراء كومنولث أستراليا، مختلف جوانب العلاقات الثنائية خاصة الاقتصادية والتنموية وسبل تعزيزها في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.

ورحب صاحب السمو رئيس الدولة، خلال اللقاء الذي جرى اليوم في قصر الشاطئ في أبوظبي، برئيس الوزراء الأسترالي، مؤكداً متانة العلاقات الإماراتية الأسترالية وتطورها على مدى العقود الماضية خاصة في مجالات اقتصاد المستقبل والاستثمار والطاقة المتجددة والاستدامة والتعليم وغيرها من القطاعات التي تمثل أولويات تنموية للبلدين.

وقال صاحب السمو رئيس الدولة إن علاقات دولة الإمارات وأستراليا لا تقتصر على الجوانب السياسية والاقتصادية فقط، وإنما تمتد كذلك إلى المجالات الثقافية والتعليمية، ما يعد جسراً ثقافياً للتعارف والتفاهم بين شعبيهما.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وأعرب سموه، في هذا السياق، عن تقديره لاعتراف أستراليا بالدولة الفلسطينية، مؤكداً أن هذا الموقف يجسد الوعي بالأسس المطلوبة لتحقيق السلام في المنطقة وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية وفق مبدأ «حل الدولتين».

من جانبه، نوه معالي أنتوني البانيز رئيس الوزراء الأسترالي بالتطور الذي تشهده العلاقات بين دولة الإمارات وأستراليا، مؤكداً المضي قدماً في تعزيزها ودفعها إلى الأمام.

وأعرب الجانبان عن حرصهما على مواصلة تحقيق أهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعها البلدان خلال العام الماضي متطلعين إلى أن تسهم في تحقيق نقلة نوعية في علاقاتهما الاقتصادية.

كما أكدا اهتمامهما المشترك بتعزيز شراكاتهما التنموية واستثمار كل الفرص المتاحة في هذا الشأن لمصلحة التنمية والازدهار في البلدين.

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

كما حضره الوفد المرافق لرئيس الوزراء الأسترالي.