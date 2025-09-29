تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 29-09-2025

تراجع سعر عملة مونيرو (XMRUSDT) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليصل إلى الاستناد لدعم خط ميل فرعي صاعد على المدى القصير، وذلك وسط استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من فرص تعافي السعر على المدى القريب، خاصة ويأتي هذا مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي بها.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى ارتفاع سعر العملة خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة استقراره أعلى سعر 281.00$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 329.00$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: صاعد