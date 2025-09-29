شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 29-09-2025 والان مع بالتفاصيل
2025-09-29 16:41PM UTC
- توقع ارتفاع سعر البتكوين إلى مستوى المقاومة عند 113,800$ بعد اختراق مستوى المقاومة السابق.
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
شهدت حركة سعر البتكوين (BTCUSD) صعوداً حاداً خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، بعدما نجح في اختراق مستوى المقاومة المهم 112,000$، ما فتح أمامه المجال لاستهداف مستوى المقاومة التالي مباشرة عند سعر 113,800$، كما توقعنا له بتحليلاتنا الصباحية، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما قد يكبح من مكاسب السعر ولو بشكل مؤقت.
