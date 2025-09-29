الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 29-09-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-09-29 16:41PM UTC

ملخص الذكاء الاصطناعي
  • توقع ارتفاع سعر البتكوين إلى مستوى المقاومة عند 113,800$ بعد اختراق مستوى المقاومة السابق.
  • توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 22-26 سبتمبر 2025 تتضمن الذهب، النفط، الفوركس، ، الإيثيريوم، والمؤشرات.
  • باقات الاشتراك في التوصيات تبدأ من 44 يورو/شهريًا للأسهم الأمريكية وت

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

شهدت حركة سعر البتكوين (BTCUSD) صعوداً حاداً خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، بعدما نجح في اختراق مستوى المقاومة المهم 112,000$، ما فتح أمامه المجال لاستهداف مستوى المقاومة التالي مباشرة عند سعر 113,800$، كما توقعنا له بتحليلاتنا الصباحية، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما قد يكبح من مكاسب السعر ولو بشكل مؤقت.

 

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 22-26 سبتمبر 2025

 

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

 

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا

اشترك عبر تيليجرام
 

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (22-26 سبتمبر 2025): تقرير الأداء الكامل

