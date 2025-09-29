تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 29-09-2025

شهدت حركة سعر البتكوين (BTCUSD) صعوداً حاداً خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، بعدما نجح في اختراق مستوى المقاومة المهم 112,000$، ما فتح أمامه المجال لاستهداف مستوى المقاومة التالي مباشرة عند سعر 113,800$، كما توقعنا له بتحليلاتنا الصباحية، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما قد يكبح من مكاسب السعر ولو بشكل مؤقت.

