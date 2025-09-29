تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 29-09-2025

تراجع سعر عملة أيوتا (IOTAUSDT) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما يضاعف من الضغط السلبي المحيط بالسعر.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر العملة خلال تداولاته اللحظية القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 0.1585، ليستهدف بعدها دعمه التالي عند سعر 0.1470.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط