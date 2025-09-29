Swift تتعاون مع Consensys لبناء نظام تسوية قائم على البلوكشين

تام شمس - الاثنين 29 سبتمبر 2025 01:43 مساءً - تعمل شبكة الاتصالات المالية بين البنوك سويفت (SWIFT) مع مطوّر منظومة إيثريوم Consensys على تطوير نظام تسوية يعتمد على تقنية البلوكشين.

وفقًا لإعلان صدر يوم الاثنين، تطوّر جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (SWIFT) بلوكشين جديدًا بالتعاون مع أكثر من 30 مؤسسة مالية وConsensys. وتركّز المرحلة الأولى على بناء بنية تحتية لـ "مدفوعات عبر الحدود آنية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع".

أحد أهداف البلوكشين الجديد هو ضمان قابلية التشغيل البيني مع "الشبكات الحالية والناشئة"، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الامتثال. وتضطلع Consensys بمهمة تطوير النموذج المفاهيمي في المرحلة الأولى وتحديد مراحل العمل المستقبلية.

وجاء في الإعلان: "سيمتد دور دفتر الحسابات في سويفت من كونه شبكة اتصالات مالية إلى بيئة رقمية". وأضافت سويفت أن المنصة ستدعم تبادل الأصول المرمّزة، على أن يُترك تحديد أنواع هذه الأصول في النهاية للبنوك المركزية والتجارية.

عمود فقري جديد للتمويل التقليدي

بعد أن وُصفت سابقًا بأنها "حل يبحث عن مشكلة"، أصبحت تقنية البلوكشين اليوم تُعتمد بسرعة من قِبل قطاع التمويل التقليدي. وبحسب الإعلان، فإن رؤية البنية التحتية الجديدة لسويفت تقوم على "سجل آمن وفوري للمعاملات بين المؤسسات المالية".

ويُعد هذا أمرًا محوريًا نظرًا لاعتماد معظم المدفوعات الدولية في النظام المالي الحديث على سويفت. فبحسب موقعها الرسمي، يعتمد أكثر من 11,500 مؤسسة في أكثر من 200 دولة على البنية التحتية للشركة لمعالجة معاملاتهم.

مع ذلك، لا تنقل سويفت الأموال مباشرة، بل توفر شبكة اتصالات بين البنوك تهدف إلى تقليل الأخطاء ومخاطر الاحتيال. ويُعتبر نفوذها واسعًا لدرجة أن فرض عقوبات أو استبعاد كيان من سويفت قد يقطع فعليًا دولة أو بنكًا عن النظام المالي العالمي.

وجاء في تقرير صادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك: "نظرًا لقلّة البدائل عن سويفت، أصبحت العقوبات المالية التي تحدّ من الوصول إلى هذه الشبكة باهظة التكلفة بشكل خاص على الكيانات الخاضعة للعقوبات".

توسّع سويفت في استكشاف البلوكشين

لم تكن هذه أول خطوة لسويفت نحو البلوكشين. ففي مارس 2024، اعترفت علنًا بقيمة الترميز ونموذج الدفاتر المشتركة، ورأت أن طبقة الرسائل التي توفّرها ستظل تلعب دورًا محوريًا ضمن نظام مالي قائم على البلوكشين:

"الدفاتر المشتركة ليست ملائمة لحمل وتخزين أحجام كبيرة من البيانات بسبب طريقة المزامنة بين الأطراف ومتطلبات القدرة الحاسوبية. وهنا يتكامل دور طبقة الرسائل."

وفي نوفمبر 2024، أتاحت سويفت شبكة الرسائل المالية العالمية الخاصة بها لدمج عمليات الصناديق المرمّزة مع أنظمة الدفع التقليدية بالعملات الورقية، وذلك بالتعاون مع UBS Asset Management وشبكة Chainlink، كجزء من مشروع "غارديان" التابع لسلطة النقد في سنغافورة.

كما أعلنت سويفت في أواخر 2024 أن بنوكًا في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا ستبدأ تجارب للأصول الرقمية على شبكتها. وتهدف هذه التجارب إلى استكشاف كيفية تمكين شبكة البنوك من توفير وصول موحد للمؤسسات المالية إلى "أنواع متعددة من الأصول الرقمية والعملات".