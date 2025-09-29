كوستا: مولدوفا اختارت المجلس الأوروبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أشاد الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، بنتائج الانتخابات البرلمانية في مولدوفا، قائلا إنها تظهر أن هذا البلد الصغير في شرق القارة يسير بخطى ثابتة نحو الانضمام إلى التكتل.

وأظهرت النتائج أن الحزب الحاكم في مولدوفا المؤيد للاتحاد الأوروبي حقق فوزا ساحقا في انتخابات برلمانية مهمة جرت أمس الأحد، وهو ما يمثل تأييدا لمسعى الجمهورية السوفيتية السابقة للانضمام إلى التكتل.

وقال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في منشور على منصة «إكس»: «شعب مولدوفا قال كلمته وجاءت رسالته واضحة وصريحة».

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن من الواضح أن مولدوفا صوتت لصالح أوروبا والديمقراطية والحرية.

وأضافت «بابنا مفتوح. وسنكون معكم في كل خطوة على الطريق».