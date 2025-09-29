جنيفر لوبّيز: طلاقي من بن أفليك أنقذ حياتي

أعربت المغنّية والممثّلة جنيفر لوبّيز عن شعورها بعدم النّدم على طلاقها من الممثّل بن أفليك.

وفي مقابلة حديثة مع برنامج “CBS Sunday Morning”، وصفت لوبيز (ستّة وخمسون عامًا) انفصالهما في عام ٢٠٢٤ بأنّه “أفضل شيء حدث لي على الإطلاق”.

أثناء التّرويج لفيلمها الموسيقيّ الجديد “Kiss of the Spider Woman” الّذي ينتجه أفليك، تحدّثت لوبيز عن صعوبة العام الماضي، إذ كان عليها التّوازن بين تصوير الفيلم وتقلّبات حياتها الشّخصيّة.

وقالت: “كان أمرٌ صعبٌ. كان وقتٌ صعبٌ للغاية. كان من الصعب ألّا أفكر في كلّ ما يحدث. كان أفضل وأسوأ الأوقات في آن واحد، بطريقة ما.”

وأضافت أنّ الشعور بالفرح أثناء التّصوير لم يكن متزامنًا مع حياتها المنزليّة، كلّ لحظة على موقع التّصوير كنت سعيدة جدًّا، ولكن في المنزل الأمور لم تكن على ما يرام. كان الأمر كما لو كنت أحاول التّوفيق بين حياتي الشّخصيّة وحياتي المهنيّة. لكنّك تتجاوز ذلك.”

قالت لوبّيز إن الطّلاق أحدث تحوّلًا مهمًّا في حياتها: “الخليج 365، يجب أن أقول إنّه أفضل شيء حدث لي على الإطلاق. لأنّه غيّرني… ليس بطريقة سلبيّة، بل ساعدني على النّمو بالطّريقة الّتي كنت بحاجة إليها. أصبحت أكثر وعيًا بنفسي. أنا شخص مختلف الآن عمّا كنت عليه في العام الماضي.”

وعن صيفها الماضي، وصفته بأنّه “ربما أفضل صيف مرّ عليّ”، مستمتعة بتجارب الحياة ودروسها: “السّعادة تكمن في العيش وتقدير اللحظات واحتضان الحياة بكلّ ما تحمل من دروس وانتصارات.” وأضافت: “وبمجرّد أن تفعل ذلك، تصبح الحياة أخف قليلًا ويمكنك أن تطير حقًا”.

دعم بن أفليك مشاريعها

رغم أنّ الطّلاق تمّت تصفيته في يناير، أشادت لوبّيز بدعم أفليك في مشروعها الحالي: “الفيلم لم يكن ليُصوَّر لولا دعمه ودعم Artists Equity، وسأظلّ دائمًا ممنونة له على ذلك.”

وأوضحت كيف دعم أفليك شغفها بالدّور في “Kiss of the Spider Woman”: “أخبرته أنّ هذا هو الدّور الّذي وُلدت لأؤدّيه، وأردت أن أفعله، فقال “حسناً”. وساعدني على تحقيق ذلك.”

الفيلم من إخراج بيل كوندون، وهو اقتباس عن المسرحيّة الموسيقيّة الحائزة جوائز توني والمستوحاة من رواية مانويل بويغ لعام ١٩٧٦، ويشارك فيه دييغو لونا والممثّل الجديد توناتيو إليزاراراز إلى جانب لوبيز.

تصريحات أفليك بعد الانفصال: رغم الانفصال، عبّر أفليك مؤخّرًا عن تقديره للوبّيز. ففي العرض الأوّل لفيلم “Accountant 2” في أبريل، قال: “جينيفر لوبّيز رائعة، جيّدة مع أطفالي، ولها علاقة مستمرّة معهم… إنّها شخص مهمّ للغاية، ذات نزاهة كبيرة، أعشقها وأنا ممتنّ لها ومن المقرّر عرض فيلم “Kiss of the Spider Woman” في دور السّينما في العاشر من أكتوبر ٢٠٢٥.