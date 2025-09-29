بهذه الطريقة مي عز الدين خطفت اهتمام المتابعين

تصدّرت الممثّلة المصريّة مي عزّ الدّين ترند مواقع التّواصل الاجتماعيّ خلال السّاعات القليلة الماضية، بعد انتشار جلسة تصوير جديدة ظهرت فيها بإطلالتَين جذّابتَين، هذا ما جعل الجمهور يتفاعل معها بشكل واسع عبر مختلف المنصّات.

شاركت مي عزّ الدّين جمهورها عبر حسابها الشّخصيّ على “إنستغرام” مجموعة من الصّور المصنوعة باستخدام تقنية الذّكاء الاصطناعيّ.

وقد ظهرت مي في الصّور بإطلالتَين صيفيّتَين، إذ ارتدت فستانًا أسود في إحدى الصّور، بينما تألّقت بفستان أزرق في صورة أخرى، هذا ما جعل التّعليقات تنهال عليها من جمهورها وزملائها الّذين أشادوا بجمالها.

ولفتت مي الأنظار أيضًا بالصّورتَين وهي تضع وردة على شعرها، ما أضفى لمسة رومنسيّة وناعمة على إطلالتَيها.

يُذكر أنّ مي عزّ الدّين أصبحت أكثر نشاطًا عبر حسابها على “إنستغرام” مؤخّرًا، إذ نشرت خلال الصّيف سلسلة صور من إجازتها في السّاحل الشّمالي، بعد فترة كانت تتبع فيها سياسة الابتعاد عن الإنترنت والحفاظ على خصوصيّتها. هذا النّشاط الجديد يعكس رغبتها في التّواصل الدّائم مع جمهورها ومشاركة لحظات من حياتها الشّخصية والفنّيّة بطريقة أنيقة وعصريّة.