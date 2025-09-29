دول عربية تُدخل "تعديلات" على المبادرة الأميركية لوقف حرب غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - كشفت مصادر لقناة التلفزيون العربي، اليوم الأحد، أن الدول العربية أدخلت تعديلات جوهرية على المبادرة الأميركية التي يقف وراءها المبعوث ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، وتوني بلير، والرامية إلى وقف الحرب على قطاع غزة .

وأوضحت المصادر أن التعديلات العربية شملت التأكيد على انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة على مرحلتين، مع تشكيل إدارة فلسطينية من التكنوقراط تخضع لإشراف مجلس دولي.

كما نصّت المبادرة المعدلة على أن تكون للسلطة الفلسطينية صلة مباشرة بإدارة القطاع بعد الحرب، في حين تضع حركة حماس سلاحها بدلاً من خيار نزع السلاح.

وبحسب المصادر، فإن النسخة المعدلة من المبادرة سيعرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما المقرر يوم غدٍ الاثنين في البيت الأبيض.

وفي سياق متصل، أشارت المصادر إلى أن الولايات المتحدة تبذل جهودًا حثيثة من أجل استئناف الوساطة القطرية للمساهمة في إنهاء الحرب الدائرة في غزة.

المصدر : التلفزيون العربي