تفاصيل جديدة عن خطة ترامب لإنهاء حرب غزة - وقف فوري للعمليات خلال 48 ساعة

القاهرة - كتب محمد نسيم - كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم الأحد، 28 سبتمبر 2025، تفاصيل جديدة عن المقترح الذي قدّمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة .

ووفق الصحيفة، فإن الخطة تتضمن وقف فوري للعمليات العسكرية وتجميد خطوط القتال في أماكنها، إلى جانب الإفراج عن جميع الأسرى الأحياء خلال 48 ساعة وتسليم جثامين أكثر من 20 آخرين.

وبحسب الخطة المؤلفة من 21 نقطة، والتي عرضها مسؤولون أميركيون على حكومات إقليمية وحلفاء خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تتضمن البنود تدمير أسلحة حركة حماس المصنفة "هجومية"، ومنح العفو للمسلحين الذين يلتزمون بالتعايش السلمي، إضافة إلى تسهيل خروج من يختار من عناصر الحركة مغادرة القطاع.

وتشمل الخطة أيضا: إطلاق إسرائيل سراح 250 أسيرا محكوما بالمؤبد و1700 معتقل بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

- إدخال مساعدات إنسانية وإعادة تأهيل البنية التحتية والمستشفيات والمخابز عبر الأمم المتحدة ووكالات دولية.

- إنشاء إدارة انتقالية مؤقتة من خبراء فلسطينيين ودوليين بإشراف هيئة دولية جديدة.

- نشر قوة استقرار دولية مؤقتة تشرف على الأمن إلى حين تشكيل قوة فلسطينية محلية.

- انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من غزة مع بقاء وجود على "المحيط".

الخطة، التي لم توافق عليها بعد لا إسرائيل ولا حماس، تلمح في ختامها إلى إمكانية توفير "مسار موثوق نحو إقامة دولة فلسطينية" بعد استكمال خطط التنمية والإصلاحات السياسية، مؤكدة أن ذلك "تطلع مشروع للشعب الفلسطيني".

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب سيضغط على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ، لقبول الخطة خلال لقائهما المرتقب في البيت الأبيض غدا الإثنين، بينما لم تعط حماس نسخة منها حتى الآن.

ووصف مسؤول إقليمي البنود بأنها "خطوط عريضة ما زالت بحاجة إلى تسوية"، في حين اعتبر ترامب أن هناك "نوايا حسنة" هذه المرة للتوصل إلى اتفاق، قائلا: "الجميع متحمس لتجاوز هذه الفترة العصيبة، وشرف لي أن أكون جزءا من هذه المفاوضات بشأن غزة".

المصدر : عرب 48