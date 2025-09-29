هادي الباجوري يكشف كواليس خروج فيلم هيبتا- المناظرة الأخيرة للنور

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 سبتمبر 2025 06:59 مساءً - تستعد دُور العرض المصرية لاستقبال فيلم "هيبتا 2- المناظرة الأخيرة" يوم 8 أكتوبر الشهر المقبل. ويضم العمل نخبة كبيرة من النجوم، وهم: منة شلبي، محمد ممدوح، كريم فهمي، جيهان الشماشرجي، سلمى أبوضيف، كريم قاسم، مايان السيد، وحسن مالك. وتأليف محمد صادق. وسيناريو محمد جلال، ومحمد صادق، بمشاركة نورهان أبوبكر. كواليس التحضير لفيلم "هيبتا- المناظرة الأخيرة" مخرج الفيلم هادي الباجوري، كشف خلال لقائه مع كاميرا "et بالعربي" عن كواليس خروج الجزء الثاني من العمل للنور؛ قائلاً، إنه عقب نجاح الجزء الأول الذي عُرض عام 2016، كان يفكر في عمل جزء ثانٍ له. مكملاً: "فيلم هيبتا، علشان يتعمل له جزء ثانٍ، حاجة صعبة جداً".

وأشار إلى أنه ظل قرابة الـ8 سنوات، يعمل على التحضير للجزء الثاني، وبالفعل في أول ثلاث سنوات توافرت قصة بـ أبطال معيّنة، ولكن عقب ذلك قرر تغيير وجهة نظره. إلى أن توصّل إلى فكرة جديدة بأبطال جُدد؛ منوّهاً بأن هناك أشياء من الجزء الأول، ظل محافظاً عليها في الجزء الجديد، منها على سبيل المثال: طريقة السرد وفكرة الفصول وخلافه.

ورغم أن البرومو الترويجي للجزء الثاني قد حقق انتشاراً واسعاً، إلا أن المخرج هادي الباجوري حرَص على عدم متابعة ردود الفعل؛ حتى لا يتأثر بها. مضيفاً: "عادة مش بحب أتابع ردود الفعل على برومو العمل، عشان مبنيش توقعات سلبية أو إيجابية".

ملامح قصة الفيلم أربع قصص عن تعقيدات الحب وكشف الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم "هيبتا- المناظرة الأخيرة" عن ملامح القصة التي يدور حولها العمل، الذي يعَد جزءاً ثانياً من الفيلم الأول الذي تم عرضه عام 2016؛ حيث يضع الفيلم المشاهد أمام حكايات متشابكة تتقاطع فيها التقنية الحديثة مع العاطفة، في تفاعُل يثير التساؤل حول: هل يمكن للآلة أن تقترب من جوهر المشاعر، أم أن الإنسان وحده سيبقى مركز الحب ومصدره الأصيل؟ تفاصيل الجزء الأول من "هيبتا" الجزء الأول من فيلم "هيبتا" عُرض عام 2016، وقام ببطولته: عمرو يوسف، ياسمين رئيس، أحمد داود، دينا الشربيني، أحمد مالك، جميلة عوض، شيرين رضا، أنوشكا، أحمد بدير، سلوى محمد علي. وعددٌ كبير من ضيوف الشرف، منهم: ماجد الكدواني، نيللي كريم، كندة علوش، هاني عادل. وتأليف محمد صادق. وإخراج هادي الباجوري. والفيلم مأخوذ عن الرواية التي حققت أعلى المبيعات واعتلت قوائم مبيعات الكتب في مصر لعدة أسابيع، وصدر منها أكثر من 36 طبعة منذ إطلاقها في 2014.



