بعد حضور زفاف سيلينا غوميز.. تايلور سويفت تدعم ترافيس كيلسي بمباراة الأمس

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 سبتمبر 2025 05:04 مساءً - حرصت النجمة العالمية تايلور سويفت على دعم خطيبها ترافيس كيلسي خلال مباراته مع فريقه كانساس سيتي تشيفز ضد فريق بالتيمور رايفنز والتي تم إقامتها بالأمس بعد ساعات فقط من تواجدها في كاليفورنيا لحضور حفل زفاف صديقتها سيلينا غوميز وبيني بلانكو.

تايلور سويفت تحضر المباراة بصُحبة والدها وشقيقها

وكان قد أكد موقع "People" أن النجمة تايلور سويفت التي تبلغ من العمر 35 عامًا، كانت حاضرة في ملعب أروهيد حيث استضاف فريق تشيفز فريق بالتيمور رايفنز بمباراة الأمس.

كما رصد المعجبون وجود والد المغنية وأيضًا شقيقها أوستن سويفت جالسين في جناح في أروهيد، وفي إحدى الصور ظهر أوستن البالغ من العمر 33 عامًا جالسًا أمام دونا كيلسي- والدة ترافيس كيلسي. وحرصت تايلور سويفت على التواجد بالأمس في المباراة حيث تواصل دعم خطيبها ترافيس كيلسي.

ومن أجل حضور المباراة قامت تايلور سويفت برحلة سريعة من سانتا باربرا بولاية كاليفورنيا، إلى ولاية ميسوري، بعد حضورها حفل زفاف سيلينا غوميز، وقد صرح مصدر لـ"People" عن حفل الزفاف بأنه "ساد به جوٌّ من الحبّ في القاعة".

وجاء حضور سويفت للمباراة بعد توقفها في ملعب أروهيد في كانساس سيتي لمشاهدة الفريق وهو يواجه فيلادلفيا إيجلز، ولسوء حظ فريق كانساس سيتي، لم تسر المباراة كما يصبو إليها، حيث فاز إيجلز بنتيجة 20-17.

Taylor Swift Supports Fiancé Travis Kelce at Chiefs Game Against Baltimore Ravens https://t.co/tEGgeFXE3l — People (@people) September 28, 2025

الظهور الأول لـ تايلور سويفت و ترافيس كيلسي بعد خطوبتهما

— People (@people)يُذكر أنه في نهاية أغسطس الماضي، كانت قد ظهرتبصُحبة لاعب كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي لأول مرة بعد إعلان خطوبتهما خلال حضور مباراة لكرة القدم.

وقد شوهدت نجمة البوب برفقة خطيبها خلال حضورهما مباراة كرة القدم الأمريكية الجامعية بين فريقي "سينسيناتي بيركاتس" و"نبراسكا كورنهوسكرز" التي أقيمت على ملعب أروهيد بمدينة كانساس سيتي، ويعود إهتمامهما بحضور المباراة حيث أن ترافيس كيلسي البالغ من العمر 35 عامًا كان يلعب لفريق سينسيناتي بيركاتس خلال دراسته الجامعية.

https://www.instagram.com/p/DN7HvoBgXgd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DN7HvoBgXgd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DN7HvoBgXgd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

وظهرت تايلور سويفت البالغة من العمر 35 عامًا، وهي مبتسمة عند دخولها ملعب المباراة مُرتدية سترة بيضاء وتنورة قصيرة من الجينز، فيما ارتدى خطيبها ترافيس كيلسي قميص بولو أحمر وأبيض مع قبعة فريق بيركاتس، فيما جاء من ضمن حضور المباراة زميله في فريق كانساس سيتي تشيفز اللاعب باتريك ماهومز وشقيقه جيسون كيلسي.

